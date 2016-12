Cette corrélation qui nous condamne tous… par Philippe Soubeyrand

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Normalement, je devrais être en veille pour Noël et ne plus écrire, mais il se reproduit actuellement un nouvel événement en Arctique qui va une nouvelle fois dans le sens de mes derniers billets.



La modélisation de la NASA du 21/12/2016 (solstice d’hiver) est sans équivoque : un trou dans la couche d’ozone cherche bel et bien à se réinstaller au dessus des mers de Norvège et de Barents… à suivre les modélisations des 22 et 23, mais au regard des anomalies de SST dans cette région, hélas…





https://ozonewatch.gsfc.nasa.g ov/NH.html





Dans le même temps, la moyenne des températures de surface au dessus du 80ème parallèle calculée par le DMI grimpe en flèche à l’image de ce qui s’est passé mi novembre :





http://ocean.dmi.dk/arctic/mea nt80n.uk.php



Du côté de l’Océan Pacifique, la situation des moyennes de pression au niveau de la mer est de plus en plus propice au retour d’El Nino pour 2017, avec une tendance actuelle plutôt Neutre Positive…



Nous sommes le 24/12/2016… Demain, ce sera le jour de « l’Enfant Jésus » ! Qui l’eut cru ?



Tout espoir de sauvegarde du système capitaliste actuel est vain ! Il ne peut que s’effondrer sous l’effet d’un tel emballement climatique à venir exacerbé par des Gt de méthane qui ne demandent qu’à s’échapper dans l’atmosphère ; une situation inédite en 800.000 ans au moins… Il faut donc préparer/amorcer sans attendre l’évacuation des populations côtières sous 10m d’altitude au moins par rapport au niveau de la mer, redéfinir une politique du logement comme celle que je suggère dans mon programme, cette ébauche d’un NEW DEAL à la fois claire et juste, en faveur de la BIOSPHERE (dont l’HUMANITE), la SURVIE et la PAIX, qui trouve désormais jour après jour TOUT son sens, tel que notamment l’abolition des droits absurdes/suicidaires de fructus et d’abusus ; seul l’usus doit avoir un sens dans cette galère collective à venir !



Je pensais que ces informations « temps réel » pouvaient vous intéresser…



