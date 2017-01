Luc Coene (1947 – 2017)

J’ai connu Luc Coene en deux occasions : en octobre 2012 quand il était encore Gouverneur de la Banque nationale de Belgique, ensuite, d’avril 2015 à janvier 2016 quand nous étions lui et moi l’un des huit membres du Haut comité pour l’avenir du secteur financier en Belgique.

Le 24 octobre 2012, Michel Flammée avait invité Luc Coene à la VUB (Vrije Universiteit Brussel) dans le cadre de la chaire « Stewardship of Finance » que j’y occupais. Vous trouverez ici un résumé de son intervention.

Ce matin, nous avons parlé entre anciens membres du Haut comité, du décès de Luc Coene intervenu jeudi. J’ai souligné que cela avait été un honneur pour moi de pouvoir échanger avec lui pendant plusieurs mois sur des questions financières essentielles. J’ai rappelé à mes collègues que, comme ils en avaient été les témoins, l’ancien Gouverneur de la Banque de Belgique et moi étions d’accord sur tous les aspects techniques des questions évoquées et en désaccord sur chacune de leurs implications politiques (Luc Coene était affilié au Parti libéral flamand et membre de la Commission Trilatérale) et que, comme ils en avaient également été les témoins, cela avait été un régal pour moi de croiser le fer avec un adversaire de sa taille. J’ai exprimé ma tristesse devant la mort d’un expert de sa qualité, la mort d’un grand professionnel de la finance.

