Ah ! L’Internet… on y trouve vraiment de tout !

« Remarques complémentaires sur des blancs dans le parcours intellectuel de Jorion.J’étais sceptique sur le fait que Jorion ait enseigné à Cambridge et travaillé avec le Grand Anthropologue Britannique Edmund Leach. Un peu par hasard, j’ai découvert que l’ensemble des papiers de Leach avait été classé et mis en ligne sur internet à l’adresse suivante : http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/records.aspx?cat=272-leach&cid=-1#-1 . La seule trace de la collaboration Leach-Jorion se réduit à une enveloppe attestant qu’un courrier a été reçu par Leach. C’est peu. Jorion ne semble pas avoir eu un statut d’enseignant à Cambridge, il aurait été vacataire (ce titre n’a aucun sens en anglais) et aurait été privé de l’accès à un poste stable par l’arrivée de Thatcher et des conservateurs au pouvoir (???) Nouvelle Imposture ? Et le titre d’Ingénieur financier dont Jorion se réclame, ce titre ne correspond à aucun diplôme ou formation précise reçue et sanctionnée par le personnage. »

bonjour, Les recherches en théorie des graphes ont été faites par un mathématicien français Pierre Rosenstiehl, Paul Jorion n’a pas les compétences pour comprendre un P-graphe et l’appliquer, il n’a pas fait les études correspondantes et n’a pas les diplômes correspondants. Paul Jorion n’est pas diplômé non plus de Cambridge. De plus, Paul Jorion n’a pas le niveau suffisant pour comprendre l’algèbre. C’est un mathématicien français qui a fait évoluer l’algèbre. C’est Claude Lévi Strauss lui-même qui a fait évoluer Les systèmes de parenté et les a construit en 1949 et 1959, ce n’est absolument pas Paul Jorion.

– White, Douglas R., and Paul Jorion. « Representing and computing kinship: A new approach. » Current Anthropology 33.4 (1992): 454-463. – Delbos, Geneviève, and Paul Jorion. La transmission des savoirs. Vol. 2. Editions de la Maison des sciences de l’homme, 1984. – White, Douglas R., and Paul Jorion. « Kinship networks and discrete structure theory: Applications and implications. » Social Networks 18.3 (1996): 267-314.

Etrange reverts

Bonjour,

J’ai vu qu’un certain John Tuld avait « revert » la réécriture de la page en rajoutant tout une série d’éléments non sourcés et invérifiables (voir faux).

Pour rappel, j’avais modifié la page pour quelle soit factuelle et centrée sur les contributions pour lesquels Paul Jorion est connu (principalement une activité d’essayiste et un blog), tout en résumant le fait qu’il a un background académique d’anthropologue avec quelques publications (relativement mineures en terme d’impact).

– les parties « sciences cognitives » et « philosophie » ne contiennent que des sources primaires voir le plus souvent pas de sources du tout. Après quelques recherches il me semble par ailleurs que personne ne s’intéresse à ces travaux en dehors de Jorion lui-même et ils ne sont pas publiés dans des revues scientifiques. Sur google scholar (le plus généreux en terme de citations), « An alternative neural network representation for conceptual knowledge » est cité 3 fois en tout, dont 2 fois par Jorion lui-même. Ce qui signifie que ça n’a eu absolument aucun impact.

– la partie anthropologie est très longue et très peu sourcée. J’ai référencé dans ma discussion précédente les quelques articles scientifiques ayant eu au moins un impact mineur (la plupart co-écrits avec des anthropologues seniors n’ayant par ailleurs pas de page wikipédia, ce qui corrobore le fait qu’il ne s’agit pas de contributions très importantes). Le seul intérêt de les citer est à mon sens de montrer que Jorion a une « vraie » thèse, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il faut lui donner une importance démesurée (rien là dedans ne semble avoir une importance à long terme, sauf peut être « la transmission des savoir traditionnels », mais rien d’incroyable non plus).

– en particulier, beaucoup d’affirmations de la notice sont impossibles. Jorion a fait sa thèse à l’université de Bruxelles, je ne vois donc pas comment il peut être « Élève de Claude Lévi-Strauss et de Georges-Théodule Guilbaud. » Il les a peut être rencontré mais je ne trouve aucune autre source que Jorion lui même pour l’affirmer. Idem pour Cambridge, où il a très probablement été, peut être comme postdoc, ou comme visiteur, mais certainement pas comme lecturer et encore moins comme professeur (il y aurait des traces).

– Jorion n’a par ailleurs semble-t-il jamais eu de poste académique à temps plein avant son court passage à la VUB (certains de ses articles sont même signés de ce qui semble être sa résidence personnelle), et certainement pas quand il travaillait dans la finance. Il a peut être eu un postdoc à un moment donné à Cambridge (mais sauf erreur ne signe rien « Cambridge » comme article scientifique), et les affiliations plus tardives de type UC Irvine ne sont trouvables nul part (je suppose qu’il a du être « chercheur associé » comme non académique dans l’une ou l’autre de ces universités, mais ce n’est pas du tout la même chose, et dans tous les cas on n’écrit pas d’article encyclopédique sur base de suppositions). [EDIT: d’après la notice de McGraw Hill sur son livre « investing in a post enron world », il a été regent’s lecturer a UC Irvine, ce qui dans le système public des universités californiennes est un contrat de très court terme (quelques jours) non rémunéré permettant à un non académique de venir faire une présentation à l’université. Mais il n’y a aucune trace de Paul Jorion précisément sur le site de UC Irvine, et la notice est dans tous les cas fausse sur deux autres éléments puisqu’elle annonce que Jorion a été Professeur à Cambridge et Paris, ce qui est impossible]

– D’autres ajouts sont encore plus étranges, comme remettre que le livre « Investing in a Post-Enron World » est « un ouvrage en anglais » (ce qui me semble assez évident vu le titre).

Bref, sauf si John Tuld souhaite discuter plus avant ici (je peux bien entendu me tromper) je propose de revenir à une version factuelle de l’article, qu’il pourra ensuite compléter avec de vraies informations issues de sources autres que Jorion lui même.

Je trouve ça vraiment dommage, le personnage de Jorion a l’air intéressant mais en l’état cette page wikipedia ressemble vraiment pour toute personne ayant un minimum de connaissance du monde universitaire à celle d’un imposteur.

[EDIT: J’ai fouillé un peu plus, et je me rends de plus en plus compte que beaucoup d’informations n’ont pour sources secondaires que des interviews de Jorion lui même (en particulier à Libération), ce qui me laisse penser qu’il faudrait peut être creuser un peu plus. En attendant j’ai repris la dernière version « sourcée », remis la photo proposée par « John Tuld » et corrigé une autre information fausse qui m’avait échappé la dernière fois (sur le livre « investing in a post enron world »). Comme la chronologie des événements sur la crise financière est finalement peu importante je me demande si il ne faudrait pas simplement écrire qu’il a « annoncé la crise des subprimes » sur son blog et ensuite publié de nombreux ouvrages, plutôt que de faire tout un storytelling pas très rigoureux. Mais ce sera pour une autre fois en ce qui me concerne.]

—Victor Perru (discuter) 1 juillet 2016 à 23:48 (CEST)

Bonjour Victor Perru. Que pensez vous de la notice de la BNF : « Docteur en anthropologie (Université libre de Bruxelles, 1977). – Anthropologue, expert en intelligence artificielle et spécialiste de la formation des prix. – Chercheur au laboratoire d’informatique pour les sciences de l’homme du CNRS (en 1990). – Enseignant dans le cadre du programme interdépartemental « Human Complex Systems » de l’ Université de Californie à Los Angeles (en 2008) » ? Cordialement. Lylvic(discuter) 2 juillet 2016 à 07:57 (CEST) La source de la Bnf est la quatrième de couverture d’un livre du dit auteur, à prendre avec des pincettes vis à vis d’un auteur que certains comptes à usage unique cherchent à faire mousser dans cet article, tandis que d’autres mènent une guerre implacable pour minimiser ses apports. Je soupçonne un conflit de personnes ou d’écoles que, vu la faiblesse des sources, il va nous être difficile d’arbitrer. Je suis donc pour une version minimaliste de l’article. HB (discuter) 2 juillet 2016 à 09:41 (CEST) Bonjour. Je suis persuadé que Paul Jorion a vraiment enseigné à Paris, Cambridge, UCLA, UC Irvine et certainement d’autres endroits. Simplement quand la notice dit » Enseignant dans le cadre du programme interdépartemental « Human Complex Systems » de l’ Université de Californie à Los Angeles (en 2008) » celà signifie que en 2008 il y a probablement donné au maximum une dizaine d’heure d’enseignement(et pas de recherche). Ce sont des jobs temporaires qui sont souvent proposés à des externes et font à mon sens beaucoup de bien aux universités. Mais ce ne sont pas des postes de recherche, et la raison pour laquelle les intervenants se voient offrir le job est parce qu’ils ont une activité principale non-académique intéressante, ou malheureusement parfois en France parce que l’université a tellement peu d’argent qu’elle utilise le job pour rémunérer un peu un jeune chercheur en espérant qu’il obtiennent un poste plus tard. Pour la « maison des sciences de l’homme », c’est vrai à 100% (il signe un article scientifique « maison des sciences de l’homme »). Mais avoir eu une bourse d’un an dans une institution publique ne me semble pas capital comme information. Maintenant je peux me tromper, je suis arrivé sur cette page la première fois après avoir lu un article que je trouvais intéressant de Paul Jorion. La page me semblait absurde alors je l’ai modifié (après avoir posé la question sur cette page). Je ne connais pas Paul Jorion, je ne l’ai jamais rencontré et je n’ai aucun conflit ni idéologique ni personnel avec lui. J’ai trouvé un ou deux articles intéressants, la plupart des autres me semblent du bavardage trivial grand public, mais c’est du domaine de l’opinion et ne me semble pas devoir transparaitre dans une notice wikipedia. Je ne serais pas surpris qu’il préfère « ma » version de la page, plutôt qu’une version à touts points objectivement absurde. Sa position publique est aujourd’hui celle d’un antrhopologue qui écrit des essais grand public sur l’économie sans prétendre être un spécialiste académique de l’économie (et je dirais même que le fait d’être « différent » des économistes fait partie des points qu’il tente de mettre en avant). Soit dit en passant je n’ai aucun soucis à partager ma vraie identité en privé, je ne suis juste pas connu et je n’ai aucune envie que la première recherche google sur mon nom soit une page wikipedia (je suis un académique en poste à l’étranger avec une thèse d’une université belge et l’historique des peu de modifications que j’ai effectué sur wikipedia semble montrer que j’aime les mécanismes électoraux belges et la bande dessinée ;)). Ceci n’est pas un compte à usage unique, mais c’est vrai que l’article sur Jorion est le premier que j’ai vraiment modifié. En revenant sur wikipedia hier soir j’avais envie de trouver une autre page sur laquelle faire le même genre de choses (essayer de déméler le vrai du faux en faisant des recherches bibliographiques), mais j’ai vu que celle ci avait été détruite, alors j’ai plutôt écrit une trop longue tirade en PDD. (si vous aimez bien ma façon de travailler je suis ouvert aux suggestions pour d’autres pages). Je n’ai par ailleurs jamais lu les ouvrages de Jorion, dont certains sont recensés par la presse et font partie des raisons pour lesquelles il me semble parfaitement normal que Paul Jorion ait une page wikipedia. Je serais personnelement intéressé si certains des lecteurs de Jorion (« John Tuld » ?) pouvaient écrire à ce sujet, plutôt que d’essayer de rajouter de longues sections non sourcées.–Victor Perru (discuter) 2 juillet 2016 à 11:05 (CEST) Pleinement d’accord avec HB. La version de l’article actuellement en ligne (au moment où j’écris) me paraît de bonne facture. DocteurCosmos (discuter) 2 juillet 2016 à 17:08 (CEST)

Paul Jorion : On est en plein délire ici, c’est sympa, mais je n’aurais pas été enseignant à Cambridge, mais « vacataire » ? on oppose à mes travaux publiés par des revues et des éditeurs ayant pignon sur rue, des ragots circulant sur des sites complotistes ? écrits par des gars qui ne peuvent écrire une phrase sans quatorze fautes d’orthographe ? l’ensemble de mes travaux n’auraient d’ailleurs qu’un intérêt « anecdotique » ? Il y a une exigence de qualité sur Wikipedia, personne n’est au courant ? le 3 juillet 2016 à 19:17‎

Chère IP. Il est inconcevable que vous soyez Paul Jorion car il a des choses bien plus sérieuses à faire qu’à intervenir ici, sa notoriété et sa reconnaissance se jouent avec ses semblables, les universitaires, dont nous utilisons les publications pour écrire les articles. Lylvic (discuter) 3 juillet 2016 à 20:40 (CEST)

Hello. Je ne modifie plus rien parce que je pense être entré dans un conflit qui me dépasse mais le premier lien me semble confirmer ce que je suggérais plus haut comme possibilité. Tout ça me semble du coupage de cheveux en quatre mais, d’après le blog cité par « John Tuld » Jorion aurait bel bien été présent à Cambridge, sur un poste temporaire de 3 ans réservé aux jeunes chercheurs, et ne se serait pas vu offrir de poste permanent. Bref, si le premier blog est une source admissible (aucune idée) il ne me semble pas absurde d’imaginer que Jorion a enseigné à Cambridge (mais certainement pas qu’il y a été « Professeur »). Pour Paris il faudrait j’imagine une vraie source, pas dictionnaire.sensagent.com », qui dans tous les cas écrit « certains de ces enseignants ont fait toute leur carrière à Paris 8, tandis que d’autres y ont été simples chargés de cours pendant quelques semestres. » Si Jorion y a été maître de conférences (ou même Professeur) « John Tuld » pourra en trouver une trace sur le site de l’université. Sinon il s’agit probablement d’un poste de chargé de cours temporaire (ou quelque autre arrangement dont sont capables les universités frnaçaises…)–Victor Perru (discuter) 4 juillet 2016 à 11:14 (CEST)

Bonjour, j’ai pris grand soin de vérifier toutes les informations (bien sûr par sur le site postjorion qui relève de la nébuleuse fascisto-complotiste). Je rajoute ces deux liens qui prouvent que Paul Jorion a bien enseigné à Cambridge et Paris VIII.

http://www.haujournal.org/haunet/hart.php Further interview 16th January 2009 0:09:07 Came back to England in 1983 after being in the United States for eight years; inspired by Hazlitt’s contention that if a man is to fulfil his destiny he should go home; then the question of where was home, Manchester or Cambridge; decided to come back to Cambridge; had no job and the only means of support I had was my gambling stake; after a year a job as an assistant lecturer in anthropology came up; met Parker Shipton who suggested I should apply; Jack Goody was Head of Department, coming towards the end of his term; he was not happy as he thought these temporary three-year positions should rotate and not be turned into permanent jobs; he had his own young candidates; Paul Jorion, Michel Verdon and Sue Benson had come to the end of their time but were not given permanent posts, so it was an uncomfortable time;

http://dictionnaire.sensagent.com/Universit%C3%A9%20Paris%20VIII/fr-fr/ • Arthur Janov, psychologue, inventeur de la thérapie primale • Ludovic Janvier, écrivain et dramaturge, collaborateur deSamuel Beckett • Laurent Jeanpierre, sociologue politique • Paul Jorion, anthropologue, sociologue, spécialiste en sciences cognitives, ancien fonctionnaire international à laFAO et professeur à la Cambridge University et à UC Irvine • Jacques Julliard, historien, journaliste • Joël Kermarrec, peintre

Merci de ne pas revenir à une version antérieure de l’article si c’est simplement pour ajouter que Paul Jorion a été enseignant à Cambridge et Paris 8. DocteurCosmos (discuter) 4 juillet 2016 à 09:16 (CEST) ‘Simplement’ pour récuser les fausses allégations qui nient que Paul Jorion a enseigné à Cambridge et à Paris VIII. Il s’agit d’établir la vérité en fournissant des preuves factuelles. N’est-ce pas là un des objectifs de Wikipédia ? –John Tuld (discuter) 4 juillet 2016 à 10:45 (CEST) Mais pourquoi diable revenir à une version antérieure pleine de défauts de wikification ? DocteurCosmos (discuter) 4 juillet 2016 à 19:00 (CEST) Le dictionnaire http://dictionnaire.sensagent.com/Universit%C3%A9%20Paris%20VIII/fr-fr/ n’est pas fiable, c’est un wiki. Lylvic (discuter) 4 juillet 2016 à 22:44 (CEST) Il me semble quand même que pour sourcer qu’il a été « chargé de cours à Cambridge« , la source <ref>http://www.haujournal.org/haunet/hart.php</ref> est mieux que rien, et devrait être accompagnée d’un [réf. insuffisante], car on est loin d’une info directe venant de http://www.cam.ac.uk/ . Cordialement. Lylvic (discuter) 5 juillet 2016 à 10:56 (CEST) Grâce au lien de blog posté par « John Tuld » j’ai pu retrouver les bonnes dates où il aurait eu un poste temporaire à Cambridge (un peu avant 1983). Je ne sais toujours pas à quel titre, mais en tout cas c’est confirmé, j’ai trouvé deux articles scientifiques avec cette affiliation: http://www.jstor.org/stable/2801813 et http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-618X.1982.tb00878.x/pdf Ce sont des papiers très confidentiels (cité par max 10 personnes depuis 1982) mais ils existent ! —Victor Perru (discuter) 5 juillet 2016 à 11:15 (CEST)

Paul Jorion a été nommé en tant qu’expert, dans un groupe chargé de remettre un rapport au gouvernement belge sur l’avenir du secteur financier. Une information importante pour ceux et celles qui s’interrogeraient sur la légitimité ou la capacité qu’a un anthropologue, à –John Tuld (discuter) 12 juillet 2016 à 13:37 (CEST)intervenir dans le débat économique.

Je propose donc le rajout suivant à la fin du chapitre « finance et carrière d’essayiste »: En 2015, il fait partie du groupe d’experts sur l’avenir du secteur financier en Belgique. Le rapport final analysant l’état des lieux, les défis pour le secteur après la crise de 2008 et relevant les perspectives d’avenir, est remis au Ministre des Finances, Van Overtveldt en janvier 2016.