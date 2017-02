Les sdf sont sensibles et au courant des pollutions, par Marie-Paule Nougaret

Billet invité.

Tous mes billets ou presque soulignent les solidarités que la science découvre sans cesse au niveau génétique, des écosystèmes et des paysages, certains diraient même quantique, ce qui ne semble rien changer à l’opinion, dans ce blog, que nous saurions ce qui va nous arriver.

Je finis par laisser tomber pour essayer d’en apprendre davantage et oui, me laisser surprendre et oui, me griser et consoler avec cette beauté.

Ce sont les artistes que je comprends le mieux, du moins ceux qui se croient chargés d’apporter de la beauté – non des exhortations, non des accusations, non des cris de terreur, non chargés de « sensibiliser » ce mot que j’exècre, car le bon peuple me parait plus sensible qu’on ne le dit souvent ici.

Peut-être ai-je trop de neurones miroirs, comme Siri Husvedt, en effet ma mère me disait, comme la sienne, tu es trop sensible. Et dans ce cas ce serait une projection, j’attribuerais au peuple ce que je ressens, pourtant dès que j’entre en ville, où pullulent les sdf, je peux m’en assurer.

Voici un milliardaire, ancien de Goldman Sachs, qui ouvre une banque pour les pauvres et se lance contre Trump (dit l’agent orange, chez les plaisantins) – mais je suis ignorante des questions financières et vous demande : Est ce que ça tient debout ? Y a-t-il de l’argent vertueux ou rendu vertueux ?

