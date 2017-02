Que répondre à ce mail ? (je transmettrai)

Ouvert aux commentaires.

Bonjour Monsieur Jorion,

Nous sommes d’accord avec vous. Nous venons de faire une transatlantique jusqu’à Cuba et retour, en voilier. Nous l’avions fait en 1990, et avions passé 12 ans dans la Caraïbe à travailler. Aujourd’hui nous constatons les dégâts. Nous sommes d’accord donc. Nous nous préparons a repartir avec notre voilier, nous vivons à bord, nous sommes nomades, libres. Malheureusement pauvres et sans formation.

Que recherchez vous pour votre équipe ? Merci.

Partager