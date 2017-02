Les rendez-vous du futur « L’extinction de l’humanité ? »

Rencontre / émission interactive en compagnie de l’anthropologue et essayiste belge Paul Jorion.

Dans son dernier ouvrage, « Le dernier qui s’en va éteint la lumière », paru en 2016 aux éditions Fayard, Paul Jorion n’annonce pas moins que « l’extinction de l’espèce humaine d’ici deux ou trois générations ». Il propose une description réaliste et véridique de notre espèce, de ses grandes forces et de ses immenses faiblesses qui, si nous ne réagissons pas immédiatement avec la plus extrême vigueur, risquent de nous conduire droit vers l’extinction.

