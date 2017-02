MARÉE CATALANE POUR LES RÉFUGIÉS, par François Leclerc

Billet invité.

Une marée humaine a envahi la via Laietana qui traverse Barcelone et que la maire Ada Colau avait appelé à remplir. 160.000 catalans ont défilé jusqu’à la mer, où plus de 5.000 réfugiés sont morts noyés l’année dernière.

Intitulée « nous voulons accueillir !», la marche était organisée par la plate-forme « casa nostra, casa vostra !» (chez nous, c’est chez vous !) et soutenue par la quasi totalité des organisations politiques et syndicales catalanes. Seuls 1.100 réfugiés ont été accueillis sur les 16.000 qui devaient l’être selon les accords européens, et les manifestants ont réclamé qu’au moins cet engagement soit concrétisé, tout étant prêt pour les accueillir en Catalogne.

