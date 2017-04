LE PEN NE SERA PAS AU SECOND TOUR, par Albert Mince

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

J’étais depuis quelques années tiraillé entre mon abstentionnisme convaincu et mon extrême inquiétude à l’égard du vote FN. Ma crainte était – et demeure – pour l’horizon 2022 plutôt que 2017, mais tout de même, je n’étais pas serein, et même la seule présence au deuxième tour du FN, une nouvelle fois, était une perspective si triste. Et puis cette campagne, qui n’est en rien la « sale campagne » que les paresseux veulent croire, a finalement changé des choses.

D’abord, à titre personnel, je ne m’abstiendrai pas car, à quatre jours du verdict, nous sommes dans une situation plaisante : chacun de nous peut choisir entre un vrai programme de gauche (celui de Mélenchon, qui n’est ni communiste, ni PS-libéral – étant entendu que le candidat Hamon, davantage que son programme, est aujourd’hui disqualifié), un vrai programme centriste (donc économiquement de droite), un vrai programme de droite (à droite à tous points de vue), et un vrai programme d’extrême-droite (c’est le cœur de cet article, nous y arrivons…), avec, chacun, l’espoir réel d’être présent au second tour. C’est une première depuis… depuis ? je ne sais même pas le dire.

Cette clarification des positions est un vrai plaisir. On a le choix entre quatre vraies visions de la société, quatre alternatives réelles : votons ! L’agonie du PS, annoncée en 2002, programmée en 2005, mais enfin consommée 12 ans plus tard, aura enfin permis de clarifier les options.

Surtout, et c’est l’objet de cet article : pour la première fois, ce matin, j’ai le sentiment que Le Pen ne sera pas au second tour, pour trois séries de raisons.

LES RAISONS QUI TIENNENT À LE PEN ET À SON PROGRAMME

Le Pen réalise une mauvaise campagne.

Elle est moins visible que ses trois principaux rivaux, elle surprend moins qu’eux, elle paraît réchauffée face à l’élan, certes différent mais bien réel, des trois autres candidats. A force d’affaires, Fillon a finalement concentré beaucoup d’attention. Le petit nouveau Macron intrigue et séduit. Et la campagne, la percée et le caractère de Mélenchon ont attiré beaucoup de lumière depuis quelques semaines.

Les sondages valent ce qu’ils valent pour la précision, mais pour les tendances, ils en attestent, les intentions de vote Le Pen sont quasiment immobiles (on y reviendra) : c’est comme si elle ne faisait pas campagne.

Surtout, les deux seuls thèmes sur lesquels elle peut emporter une réelle adhésion, l’immigration et l’insécurité, n’ont jamais été aussi absents d’une campagne depuis 1995. On parle Europe, économie, international, et très, très peu des obsessions lepénistes. Elle a bien tenté de durcir le ton depuis la semaine dernière, mais c’est un peu tard.

Enfin, son programme présentait un atout incroyable : il est le même depuis plus de cinq ans, et martelé sur tous les tons et dans tous les médias depuis bien plus longtemps que les autres. C’était une formidable avance face aux candidats qui ne travaillent pas et élaborent leur programme sur un coin de table à cinq semaines du premier tour. Mais cela se retourne en partie contre elle aujourd’hui : rien de nouveau, rien qui crée le débat sur des bases qu’elle choisisse et impose.

LES RAISONS QUI TIENNENT À LA NATURE DU VOTE CONTESTATAIRE

Outre les quelque 10-15% de « socle raciste historique », renforcés par quelques pourcents de nouveaux adhérents séduits par le personnage Marine et l’inflexion stratégique menée par Philippot, une bonne part des votants Le Pen sont des mécontents qui expriment un ras-le-bol général, un coup de pied au cul plutôt qu’un choix politique délibéré.

Or Le Pen représente de moins en moins la contestation.

D’abord, on vient de le dire, son programme, à force d’être discuté depuis 5-6 ans, est entré dans le paysage, est devenu de ce fait un programme « crédible », perdant au passage une bonne part de sa dimension « rejet ».

Ensuite, même s’il n’y a pas eu de déferlante médiatique à ce sujet, l’affaire de ses collaborateurs fictifs a sans aucun doute écorné son image : pas auprès de ses fidèles convaincus, mais auprès d’électeurs hésitants, c’est un signal fort supplémentaire dans le sens d’une candidate installée, profitant du système, d’une candidate qui rejoint elle aussi les rangs du « tous pourris ».

Enfin, ses rivaux lui posent bien plus de problèmes que prévu.

Macron lui grignotte l’image du « nouveau / chien dans le jeu de quille » : hors partis, issu du privé, il offre du renouveau à qui veut bien y croire.

Mélenchon, avec une campagne bien plus réussie qu’en 2012, lui taille une part des voix anti-système, de même que, dans une moindre mesure, Poutou depuis son t-shirt au second débat télévisé (à plus forte raison en direction des ouvriers et déclassés).

On en parle peu, mais même Asselineau, autre phénomène nouveau (et bien plus présent sur le web que sa notoriété « médiatique » ne le laisse penser) occupe le terrain de la paranoia-complotiste-obscurantisme et lui siphonne des voix d’électeurs en perdition, de même que Dupont-Aignan occupe la place du souverainiste propre sur lui.

Enfin, au sein de la droite classique, la difficulté dans laquelle se trouve Fillon, conjuguée à son image droite dure / catho / tradi va créer un très fort réflexe de soutien, un vote utile de droite, et probablement attirer vers lui une part de la frange nationaliste – passéiste de l’électorat Le Pen : pas question, comme en 2012 de voter Le Pen puis Sarko, car il n’y aura peut-être pas de rattrapage au 2e tour cette fois. Entre une Le Pen perdante à coup sûr au 2nd tour face à Macron et le match moins perdu d’avance entre Fillon et Macron, la part droitière du vote FN devra sérieusement réfléchir.

En poussant ce raisonnement, on peut même sérieusement imaginer que le vote Le Pen n’est plus un vote contestataire. Il y a cinq ans, face à Hollande et Sarkozy, le vote Le Pen pouvait paraître une alternative « amusante », un vrai vote de premier tour, dans un contexte où l’on était à peu près certain que les deux figures de l’UMPS seraient présentes au 2nd tour. En 2017, il n’en est rien. Le vote contestataire, désormais favori des sondages, perd, de ce fait même, sa nature contestataire, il mue en un « vrai » vote. Et ce n’est pas la même perspective : administrer un coup de pied au cul, ça passe, mais les coups et blessures volontaires, c’est autre chose. Provoquer le système, qui n’en rêve pas. Provoquer en son âme et conscience et un 21 avril 2002 bis, il faut assumer.

Tout cela laisse penser qu’une part non négligeable des votants anti-système / contestataires ont cette année, d’une part, davantage de choix que la seule Le Pen, d’autre part, une candidate plus usée que prévue, et enfin, dans une campagne ou de nombreux thèmes “sérieux » ont émergé, on peut penser que certains se laisseront de nouveau convaincre par les candidats classiques, ou renonceront tout simplement pour se tourner vers l’abstention.

On ne parle, en tout, pour chacun de ses points, que de quelques tout petits pourcents de moins, et d’indécis qui ne voteront pas Le Pen, mais le résultat se jouera à cette petite échelle, à ces quelques dixièmes qui s’évaporent à chaque fois.

LES RAISONS TENANT AU CONTEXTE GÉNÉRAL

Il reste encore une part importante d’indécis, un gros quart des inscrits : je suis convaincu que ceux qui voteront Le Pen savent déjà qu’ils le feront, et que son réservoir de voix auprès d’eux est assez faible. Au contraire, en dernière minute, dans l’isoloir, beaucoup feront en dernière minute le choix du vote « du cœur », de la raison (le vote « utile »), ou de la déconne (le vote blanc non blanc : « allez, Cheminade… »), et que la dernière minute est beaucoup moins propice au vote contestataire aussi dangereux, et ce d’autant moins que d’autres voies de contestation sont offertes. Les hésitants sont, à mon sens, autant de voix potentiellement en plus pour l’ensemble des autres candidats.

Je suis peut-être naïf, mais j’ai également le sentiment que les Français ont souvent démontré que dos au mur, ils faisaient le bon choix : certes, le vote Front National a fortement progressé aux Départementales et Régionales, sous François Hollande. Mais on l’a vu (surtout aux Régionales), malgré les craintes, aucune région n’a basculé à l’extrême-droite : à l’heure des choix décisifs, les Français ne font pas n’importe quoi. Et par ailleurs, le président sortant, justement, n’est plus là : il n’y a pas, cette fois, de sortant à punir ! C’est une première importante, et c’est ça de moins vers la contestation. Au fil des mois, depuis janvier, l’exaspération générale anti-Hollande s’est progressivement diluée dans le portrait des nouveaux candidats, dont aucun, pas même Macron, ne revendique la moindre filiation avec Molleland.

Dans le cadre d’une campagne riche de quelques nouvelles idées, de quelques nouvelles têtes, de nouvelles façons de mobiliser et de débats sur des sujets plus complexes que d’habitude, et dans un contexte international tendu qui incite plus que jamais à la prudence (Trump, Brexit et crise européenne, Russie, Syrie, terrorisme…), Le Pen plafonne et ne séduit pas plus largement que sa base. Si ma méfiance envers les sondages n’est pas à démontrer, il n’en reste pas moins que les tendances ne lui sont pas favorables. D’un gros 27-29% au cœur de l’hiver, ses intentions de vote sont depuis, en pente très douce, et plus prononcée ces derniers jours, pour chuter jusqu’à 22%. Quiconque a un peu de mémoire sait combien la dynamique des quinze derniers jours est importante : celle-ci n’est clairement pas bonne pour Le Pen.

Alors, pour la première fois je prends ce pari, contre mes intuitions et mes craintes ancrées depuis 2012 : c’est la dernière (?) surprise de cette drôle de campagne, Le Pen ne sera pas au second tour cette année. Cela n’enlève rien au danger qu’elle représente, et je demeure extrêmement inquiet pour 2022.

Mais en attendant, je vais savourer les derniers jours de cette campagne qui, sous le drap pourri des affaires de deux des candidats, a globalement fait un peu de bien à la politique. Ça faisait longtemps, et c’est pour moi le dernier des bons signes : plus on débat de vrais choix, plus on exprime de vraies idées (une vraie gauche, une vraie droite), et moins les extrêmes sont forts.

