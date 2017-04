Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Non mais vous pensiez quoi ?

Vous pensiez réellement qu’en laissant ainsi croître les inégalités, pendant des décennies entières, cela ne finirait pas par générer des courants de pensée vénéneux ?

Vous pensiez vraiment que ces millions de démunis et de précaires, se contenteraient de ne pas aller voter, et renonceraient à tout espoir politique ?

Vous n’aviez pas imaginé qu’un jour, ils pourraient voler, brûler des voitures, voter le Pen, se livrer à des suicides terroristes, ou mettre à bas la société ?

La génération spontanée des idées ou des actes criminels n’existe pas davantage que la génération spontanée des espèces !

Et pourtant vous êtes nombreux à y croire encore, à cette sorte d’imbécillité native des pauvres, qui leur fait voter n’importe quoi !

Les imbéciles, il se pourrait bien que vous en fassiez partie. L’Histoire vous jugera, sûrement aussi mal qu’elle a jugé les partisans de Vichy.

Vous ironisez, vous croyez que l’auteur de ce billet tente d’atteindre le point Godwin ?

Vous voyez sans doute une issue positive à l’évolution des choses, après la Grèce, le Brexit, Trump, etc. ?

Une grave crise politique arrive, dont on ne connaît pas encore les développements. Quand on en sera sorti, et Dieu sait comment on en sortira, tout votre discours autoritaire, sécuritaire, rigoriste, aura l’air aussi rassis et suranné que les diatribes anti-juives qu’on entendait en 1940, et passera à la poubelle !

Vous resterez alors dans les mémoires, comme des gens qui se sont gravement trompés.

Partager