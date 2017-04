Rêverie géopolitique, par BasicRabbit

Billet invité. P.J. : j’ignore où me mènera ma promesse de laisser la parole à tous (les démocrates), cette contribution ici m’inquiétant tout particulièrement 😀 ! Ouvert aux commentaires.

Je suis convaincu que l’intégration, (tant européenne que globale) par l’économie marchande est vouée à l’échec, et que la seule unification qui vaille ne peut être que politique.

La révolution française de 1789 a créé des ondes de choc considérables dans toute l’Europe et aussi au-delà.

La première de ces ondes a été la tentative de Napoléon Ier de façonner l’Europe à son idée. Les Anglais et les Russes l’ont durement contré. Les Prussiens, humiliés à Iéna, ont pris leur revanche en 1871.

Pour rebâtir une Europe politique viable, il me semble évident qu’il faut commencer par avoir le courage de reconnaître les erreurs de nos prédécesseurs, erreurs que nous devons assumer, comme ceux qui nous suivront auront les nôtres à assumer : c’est l’honneur de la France qui est en jeu.

Il faut donc que la France demande pardon à l’Angleterre, à la Russie, à l’Allemagne et à l’Égypte pour les erreurs de Napoléon.

Dans mon esprit il n’est pas question de réparations « de guerre » : il est seulement question de psychologie et de symbolique.

Voici comment je conçois la réparation due à l’Égypte : rendre l’obélisque de la Concorde.

Quel « profit » tirer de tout ça ?

Montrer que la France prend une voie complètement nouvelle dans son orientation géopolitique, avec l’espoir d’entraîner progressivement de plus en plus de nations dans la même voie, de façon à peser sur l’orientation de la reconstruction d’une Europe politique (avec en vue la reconstruction d’une mondialisation politique mise à mal, voire massacrée, par la globalisation marchande).

La France doit symboliser de façon non équivoque (sinon irrévocable) son changement d’orientation pacifiste et écologique.

Pour le symboliser je propose le roseau (pensant de Pascal bien entendu) sur fond blanc, au corps infiniment flexible et à l’âme inflexible. Avec comme nouvelle devise : « Fluctuat nec mergitur » (qui me semble en harmonie parfaite avec le nouveau drapeau). Nouvel hymne « pacifique » en rapport à trouver.

Profiter de la place laissée par l’obélisque pour créer un grand bassin avec roseaux ayant en son centre un puissant jet d’eau (réglé à hauteur d’obélisque) symbolisant la nouvelle devise.

Le « profit » escompté est bien entendu de voir les autres nations progressivement prendre cette voie, qui est celle d’une nouvelle façon, écologique, de voir le monde.

Avant de regarder la paille dans l’œil de son voisin il faut d’abord regarder la poutre qui est dans le sien.

Géopolitiquement, mais non géographiquement, il y a l’Europe de la bière au Nord et l’Europe du vin au Sud. En France la frontière entre ces deux Europes est bien symbolisée par la Loire, dernier fleuve sauvage, donc indompté – symbole fort – d’Europe.

Ce fleuve indompté recoupe très grossièrement géographiquement, mais, je crois très correctement géopolitiquement, la frontière entre les « Latins » au Sud et les « Anglo-Saxons » au Nord.

Dans le cadre de la campagne électorale, quel est le rapprochement le plus naturel à faire ?

La réponse saute aux yeux : MLP et JLM car tous deux insoumis, ayant tous les deux, j’espère, du caractère et de l’honneur, face à ce que je qualifie de marécage centriste des soumis, avec en son centre un Macron du parti de l’étranger encadré par un Hamon à sa gauche molle et un Fillon à sa droite molle.

Avec comme électeurs potentiels le frileux, les mougeons (mixte de mouton et de pigeon).

L’organisation politique de tous (?) les parlements se fait en hémicycle : l’inusable diviser pour régner, l’entonnoir est au centre : par ici les moignons !

Pour que le virage géopolitique évoqué plus haut puisse se réaliser, il est IMPÉRATIF que la France montre l’exemple, qu’elle montre que le véritable combat à mener est celui qui oppose les soumis aux insoumis, que cette division arbitraire entre les extrêmes DOIT être effacée.

Il me semble donc IMPÉRATIF que les deux candidats MLP et JLM se rencontrent et fassent, bien entendu dans cette seule perspective, le constat de ce qui les rassemble et de ce qui les sépare, et étalent clairement les concessions qu’ils sont capables de faire.

Et le premier qui fera un pas vers l’autre fera, selon moi, preuve d’un courage politique que les Français sauront apprécier.

N’ayant pas suivi la campagne, je ne connais pas leur position vis-à-vis de l’article 50.

Je pense que proposer aux Français un referendum à ce sujet serait une grave erreur. En effet, avec le Brexit, la France reste la seule puissance nucléaire de l’UE. Elle récupère donc un argument de négociation important au sein de l’UE restante (à utiliser avec tout le doigté nécessaire car les Allemands, par exemple, Napoléon oblige, peuvent le ressentir très mal).

Et puis, dans le cadre d’une recomposition géopolitique du monde, se posera la question de la réorganisation de l’ONU. Si la France déclenche l’article 50, il n’y aura plus aucun membre permanent UE au conseil de sécurité. La deuxième guerre mondiale a accordé deux sièges à l’Europe de l’Ouest parce que l’Angleterre et la France étaient dans le camp des vainqueurs mais, très certainement surtout parce qu’elles contrôlaient d’immenses territoires coloniaux. Dans l’inévitable redistribution des cartes, la France, si elle sort, et l’Angleterre, risquent de perdre toutes deux leur siège. Et si une seule perd, ce sera la France.

Peut-être que, au lieu des cinq membres permanents actuels, la composition pourrait-elle évoluer vers 5 (?) blocs ? Dans la perspective ébauchée, l’idée serait de créer un groupe européen « fleur ». Convaincre les Allemands de fleurir ?

Voilà l’idée de base et les problèmes que, à mon avis, elle pose.

