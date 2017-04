Une distinction pour le blog, qui ne me laisse pas froid

Bon, ben, on dira ce qu’on voudra mais pour un vieux scientiste comme moi, de voir qu’un débat né ici sur le blog a débouché hier sur une publication dans la Physical Review E, cela me fait chaud au coeur.

C’est une reconnaissance formidable pour le travail de Timiota (qui vous en dira plus) et je me sens encouragé quant à moi de voir mon travail sur la formation des prix reconnu lui aussi de cette manière [P. J. M. Jorion, “Aristotle’s theory of prices revisited,” Dialectical Anthropology, 23, 247-280 (1998)].

P.S. Merci pour sa collaboration à la réflexion à Didier Sornette, mon collègue au groupe de recherche Human Complex Systems à UCLA il y a une dizaine d’années.

Partager