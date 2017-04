Emmanuel Macron : la trajectoire du crash, déjà expérimentée par Hillary Clinton, par Vincent Rey

Entre ces deux tours, faut-il s’abstenir de critiquer le programme d’Emmanuel Macron, pour empêcher Marine Le Pen d’être élue ?

Nombre de citoyens ont déjà voté « utile », pour limiter les dégâts que François Fillon a fait à son camp, et il faudrait de surcroît qu’ils s’auto-censurent ? Non.

Voici ce que vient de déclarer Marc Ferracci, l’économiste d’ « En Marche », au cours d’un débat (1) :

Marc Ferracci :

Très concrètement, l’alternative quand on est en responsabilité, et que les entreprises sont en difficulté, c’est souvent de permettre leur survie ou de les laisser mourir. Alors quand vous dites qu’on a bradé des entreprises, eh bien moi je vous dis qu’on a sauvé des emplois, parce que dans l’économie et dans le monde tel qu’il va, eh bien, les emplois sont détruits, nécessairement…

C’est donc l’histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Le Titanic coule : on peut se navrer des nombreuses victimes, ou se réjouir qu’il y ait des survivants.

Et ce n’est malheureusement pas de la langue de bois : un chômeur coule réellement dans la société (2).

Puis de poursuivre. Marc Ferracci :

Dans notre programme, on va investir 15 milliards d’euros (3), dans la formation des non qualifiés, et des jeunes décrocheurs… Aujourd’hui le vrai enjeu de l’économie telle qu’elle va, si on regarde ça de manière lucide, c’est d’accompagner les transitions (4), c’est pas de sauver des emplois, qui ne pourront de toute façon pas être sauvés…