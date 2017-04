Aux Citoyens de La France insoumise, par Arnaud Castex

Billet invité. Ouvert aux commentaires. P.J. : Je publierai bien entendu volontiers comme billet autonome les réponses qui lui seraient faites.

Avec pugnacité, conviction, créativité, vous avez bâti avec votre représentant à l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, un formidable mouvement populaire. Il s’en est fallu de peu que celui-ci n’accède au second tour. Cette excellente progression, votre score et l’état du PS, vous assuraient la légitimité de refonder une gauche authentique, inventive et conquérante, pour consolider ces forces qui s’étaient rassemblées autour de vous durant le dernier mois de campagne, notamment les voix issues du « PS-EELV ».

Ce mouvement a hélas été stoppé net par les paroles de Jean-Luc Mélenchon dans la soirée du 23 avril, déviant d’une cohérence qu’il avait pourtant toujours su trouver dans des situations antérieures similaires.

Depuis dimanche soir il semble qu’une part non négligeable d’entre vous s’égarent de la même manière.

Si la douleur d’une défaite « relative » est compréhensible, elle ne doit pas vous aveugler : les risque courus par notre République et les dangers qui guettent de nombreuses catégories de citoyens, de résidents ou d’immigrés, si Marine le Pen devait l’emporter le 7 mai, sont réels. La violence économique sera également inévitable si Marine le Pen devait être élue. Et, effet collatéral politique d’un tel scénario : La France insoumise se désagrégera et tout ce que vous avez construit avec tant d’efforts et d’enthousiasme depuis le début de l’année 2016 sera balayé.

C’est pourquoi vous ne devez ni vous abstenir le 7 mai, ni voter blanc ou nul, mais voter pour Emmanuel Macron. Aussitôt vous concentrerez vos efforts sur votre seconde tâche, celle qui est essentielle : le renforcement de La France insoumise en vue des législatives à venir pour s’y révéler selon sa véritable nature : comme une force d’opposition résolue, voire même une force de gouvernement.

