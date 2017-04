Faites circuler svp parmi les jeunes

Ouvert aux commentaires.

J’ai reçu hier matin un message d’une jeune personne, s’affirmant familière du blog, qui me demandait très aimablement si je pouvais mettre en ligne une vidéo qu’elle venait de faire. S’en est suivi, un dialogue de sourds. Comme je n’ai pas demandé à cette personne si elle m’autorisait à reproduire sa part de dialogue, vous ne la verrez pas, vous verrez juste mes réponses, qui sera suivie de mes remarques finales.

P.J. à 11h46 :

Bonjour, J’ai regardé votre vidéo. Il me semble qu’elle trouve davantage sa place dans le cadre de la campagne des législatives qui aura lieu bientôt, au cas où Macron serait élu. Mais ne brûlons pas les étapes, jusque-là, comme vous le dites très bien, il s’agit de faire barrage au Front national. Faites une petite vidéo sur ce thème là qui est notre préoccupation immédiate et je la mettrai très volontiers en ligne sur mon site. Pour le thème de la vidéo que vous me proposez aujourd’hui, attendons le 8 mai – en priant le ciel qu’elle n’aura pas cessé d’être pertinente. Paul Jorion

P.J. à 14h03 :

Et comme je vous ai dit, je diffuserai très volontiers en attendant une vidéo que vous feriez spécifiquement dans les jours qui viennent pour écarter le danger FN. Paul J.

P.J. à 14h34 :

Oui bien sûr mais je suis un peu plus stratège que vous : First we take Le Pen, then we take Macron !

PJ

P.J. à 15h37 :

Ce n’est pas gagné !

Macron nous écoutera peut-être, mais une chose est sûre : Le Pen nous fera taire vous et moi. PJ

P.J. à 0h43 :

Faites moi plaisir, lisez ceci : QUELS SONT LES DANGERS D’UNE ÉLECTION DE MARINE LE PEN À L’ÉLYSÉE EN 2017 ? par Cédric Mas et ensuite, faites une vidéo avant dimanche prochain sur le vrai danger qui nous menace, et que je mettrai sur mon blog. PJ

P.J. à 6h01 :

Moi je ne vous connaissais pas non plus, pourtant j’ai accueilli avec sympathie et j’ai répondu avec sympathie au premier message que vous m’adressiez et où vous affirmiez au contraire que vous m’écriviez parce que vous me connaissiez. Maintenant j’ai le choix entre penser que vous ne vous rendez pas compte du risque que vous courez, ou bien que vous aviez choisi le mauvais camp depuis le début, mais comme je vous l’ai dit : il vous fera taire, et même pas pour ce que vous dites, simplement pour le nom que vous portez. Vous êtes vexé mais mon offre tient toujours. Mais faites les choses dans le bon ordre : une vidéo où vous vous en prenez à Le Pen dans la semaine qui vient. Et je publierai moi, comme je vous l’ai dit dès le début, votre vidéo où vous critiquez Macron le 8 mai. Pour autant que nous ayons vous et moi la très grande chance que la chose ait encore un sens ce jour-là. Paul J.

Je vois certains jeunes raisonner de la manière suivante : « Comme Macron est banquier, il passera de toute manière ». Moi qui ne suis plus jeune, je sais que ça dépend du nombre de gens qui voteront pour lui et du nombre de ceux qui voteront en face.

Beaucoup de gens viennent m’écouter, ce dont je les remercie, mais il y a très peu de jeunes parmi eux. Soyez gentils de les alerter en leur signalant mon billet.

