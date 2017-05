Le N°13 des (P)ièces (J)ointes de Paul Jorion, la version papier du blog, a paru ce matin à 10h.

Stéphane, Serge et Benoit vous ont mitonné un numéro Le 2d tour en débat ! En supplément : The best of 2012-2015.

P.S. Avis aux archivistes en herbe : les numéros anciens sont bien entendu toujours disponibles.







