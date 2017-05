PEINDRE LE HASARD SUR L’ÉPITAPHE : tant de magnificence en déliquescence ! par Philippe Soubeyrand

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Cette prose est avant tout dédiée aux victimes de la tragédie sans nom de Manchester Arena…

La même avenue pour nous tous – photo prise le 22/03/2009 – Cimetière du Père-Lachaise

Absolument rien ni personne ne peut justifier chacun des crimes odieux qui sont toujours fomentés contre l’Humanité, et encore moins lorsqu’il s’agit de l’assassinat d’enfants !

Mais paradoxalement, ce que nous devrions observer, voire mesurer dans les jours, les semaines, voire les mois à venir, c’est toute cette magnificence d’ignorances et de transcendances à la fois accumulées et entremêlées, ces tares et ces luxes issus du dur labeur de l’Humanité toute entière, sans exception, nous tous compris donc.

Une Humanité qui peine à évoluer, à rompre avec ses religions, ses dogmes et ses frontières, et ne cesse d’être en proie à la négligence, à l’indifférence et à la violence qu’elle attise tout « simplement » par le seul fait de ne pas savoir changer de comportement…

Ce hasard si compliqué !

Car à force d’approximation, de synchronisation, de consolidation,

De normalisation, d’interpolation, de corrélation,

De modélisation, de démonstration, de simulation,

De prévision, de conception, de production,

De délocalisation, d’automatisation, de robotisation,

De numérisation, de digitalisation, de sophistication,

De bancarisation, de fiscalisation, de financiarisation,

D’industrialisation, de commercialisation, de monétisation,

De satisfaction, de congratulations, de commémoration,

De représentation, de communication, de médiatisation,

De mondialisation, de discrimination, de paupérisation,

De manipulation, de cooptation, de corruption,

De défiscalisation, de perversion, d’addiction,

De nomination, de distinction, de décoration,

D’érotisation, de violation, de crispation,

D’abstention, d’élection, d’éviction,

D’omission, d’érosion, d’explosion,

De pollution, d’émission, d’irradiation,

De fusion, de sublimation, de liquéfaction,

De compression, de contorsion, de tension,

De dislocation, de destruction, d’incinération,

D’extraction, de désertification, de déforestation,

De carbonisation, de fermentation, de méthanisation,

De contamination, d’acidification, de mithridatisation,

De transformation, de décomposition, de désolation,

D’émission, d’inondation, de submersion,

De persécution, de migration, d’extinction,

De condamnation, de résignation, de médiation,

De négociation, de transaction, de tergiversation,

De dérogation, de complication, de simplification,

De répétition, de banalisation, de normalisation,

D’extrapolation, de dénégation, de diffamation,

De supposition, de prédiction, de spéculation,

D’appropriation, de frustration, d’humiliation,

De radiation, de négation, d’aliénation,

Et que savons-nous encore tant cette liste de mots des maux demeure hélas incomplète, telle une interminable gestation de cet inconnu inaccessible, plutôt que de réelles prises de décisions et de renoncements au profit de la biosphère terrestre (dont l’Humanité), et de toutes les générations d’espèces connues encore en vie qui la composent, faunes et flores confondues, qu’elles soient à la fois présentes et futures, nous tous compris donc.

Eh bien !

Nous ne courrons plus, ô combien même nous songerions à TOUT STOPPER ! Non hélas !

En revanche, nous avons finalement perdu toute notion du temps et de l’espace. Puisque nous venons tout « simplement » de franchir le mur du son malgré nous…

Ce hasard si compliqué !

Inutile de pleurer, de crier, voire de hurler tant l’Humanité est d’ores et déjà largement devant l’instant d’après, et ne s’entend donc plus parler, ni même penser !

Aussi, à défaut d’une utopie spectaculaire, telle un gigantesque réseau de neurones constitué uniquement de fibre optique reliant entre eux tous nos jolis petits cerveaux gélatineux, paresseux, orgueilleux, capricieux, envieux, vicieux, voire haineux que compte actuellement notre insoutenable, voire insupportable engeance, soit près de sept milliards et demi d’individus en tout, tous en proie à la division, à l’isolation et à la fragmentation, c’est bel et bien au massacre d’une uranie prise au piège de la toile d’araignée Darwin, seule espèce capable de s’adapter, auquel nous assistons démunis de bon sens et de raison malgré nous !

Il est donc tout « simplement » d’ores et déjà trop tard… Ce hasard si compliqué !

Mais ouvrons grand les yeux, car la première machine à voyager dans le temps vient machinalement d’être inventée, tant il nous est désormais possible de pétrifier du regard chaque instant d’après, et gageons que celle-ci ne puisse jamais être brevetée au seul profit du capitalisme, du productivisme, du consumérisme, de l’ultralibéralisme, de l’hégémonisme, du négativisme, du fascisme, du sexisme, du racisme, de l’eugénisme, de l’antisémitisme, du terrorisme, du nihilisme, du narcissisme et du transhumanisme !

Puis regardons tout là bas !

Regardons ce marbre blanc où l’Humanité vient tout « simplement » de s’écraser en beauté…

Ce hasard si compliqué !

Et maintenant, exclamons-nous devant une telle allégorie de l’instant le plus éphémère qui soit, à savoir celui de l’extinction de masse, afin de manifester tout notre effroi devant l’insaisissable, cette épitaphe en devenir, mais aussi toute notre perplexité devant tant d’humilité, de sensibilité, de sobriété, de dignité, d’équité, de fraternité et de liberté, ainsi subitement advenues et révélées l’instant juste après, au seul bénéfice de l’aponie et de l’ataraxie, cette épitaphe à venir !

Car voici enfin l’Humanité redevenue si « difficilement » interprétable sous sa forme couleur rouge-sang la plus sanguinolente, voire la plus repoussante qui soit, avec ses taches, ses couches et ses nuances à la fois jaillissantes, bouillonnantes et tourbillonnantes, et dont la magnificence à la fois spirituelle, intemporelle et pluridimensionnelle, n’a d’égale que la quiétude absolue de la Voie Lactée, elle-même embrassée en son temps par le stoïcisme puis l’épicurisme…

Ce chaos si complexe…

La gratuité pour nous tous – Photo prise le 05/04/2009 – Fontaine du Palmier ou de la Victoire

L’espoir n’est donc jamais totalement perdu en dépit du fait qu’il était « difficilement » trop tôt !

Car tel est désormais notre destin à défaut d’un dessein à la fois clair et juste pour nous tous…

À nos enfants… Aux IA !

***

Quelques liens importants :

http://www.lemonde.fr/attentat-de-manchester/article/2017/05/23/a-manchester-la-jeunesse-britannique-touchee-de-plein-fouet_5132653_5132575.html

http://www.letelegramme.fr/france/terrorisme-l-europe-cible-d-une-longue-serie-d-attentats-depuis-2015-23-05-2017-11525128.php

http://www.lesoir.be/842738/article/actualite/monde/2015-04-04/13-million-morts-vrai-bilan-guerre-contre-terrorisme-infographie

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cholera-au-yemen-les-rebelles-appellent-a-l-aide- internationale_112926

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/global-hepatitis-report/fr/

http://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/COP21_WeatherDisastersReport_2015_FINAL.pdf

https://thinkprogress.org/oxygen-levels-falling-2-to-3-times-faster-than-predicted-in-our-warming-oceans-7c1e9b48cd42

http://www.liberation.fr/planete/2017/05/19/le-climat-d-abord-les-etats-unis-apres_1570883

https://www.theguardian.com/environment/2017/may/19/arctic-stronghold-of-worlds-seeds- flooded-after-permafrost-melts?CMP=share_btn_tw

https://www.carbonbrief.org/half-global-population-could-face-unknown-climates-by-mid- century

https://www.usgs.gov/news/next-decades-frequency-coastal-flooding-will-double-globally

http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout

Etc.

