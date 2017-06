« La démocratie, si vous voulez mon avis cher ami, ça pue ! »

Vous trouverez cela sur le site du Monde. Cela s’appelle François Ruffin, « toujours entre le ridicule et le formidable », et c’est signé Florence Aubenas.

En France, cette saison électorale a quelque chose de particulier, de jubilatoire : les bizarres, les improbables, ceux qui n’ont aucune chance, vous, moi ou Ruffin, n’importe qui se sent le droit de concourir. Et en plus, tout paraît possible. Y compris le pire : être élu.