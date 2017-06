La nation la plus puissante du monde est dirigée par un clown méprisable

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a déclaré à la suite de l’attentat d’avant-hier que les Londoniens n’avaient pas de raison de s’alarmer d’une présence accrue de la police dans les rues de la capitale.

Mme May, Premier ministre conservateur, l’en a félicité.

M. Trump s’en est pris violemment à M. Khan pour avoir prétendu que les Londoniens n’avaient pas de raison de s’alarmer… du terrorisme islamiste.

Mme May a répliqué à cela que « Sadiq Khan fait un excellent boulot et c’est une erreur d’affirmer quoi que ce soit d’autre ».

M. Trump a alors twitté ceci : « Excuse pathétique du Maire de Londres Sadiq Khan qui n’a pas su se dépatouiller de son « pas de raison de s’alarmer » ».

M. Trump a ajouté que « Bien sûr, la presse fait tout ce qu’elle peut pour le vendre ! »

Amis américains, délivrez-nous svp de cette catastrophe ambulante que vous avez élu Président de votre nation, éminemment critiquable sans aucun doute, mais aussi éminemment honorable.

