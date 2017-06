Appel de juin 2017

L’élection présidentielle en France, suivie de près par les législatives, a confirmé le sentiment largement partagé d’un carcan : soit les électeurs émettent un vote de protestation, soit ils s’abstiennent – ayant jeté l’éponge pour ce qui est de tenter de changer les choses à l’intérieur même du processus électoral tel qu’il est défini aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit rien ne change dans un processus démocratique ou pseudo-démocratique entièrement fossilisé : penser hors du cadre – comme il serait impératif de le faire – est exclu, la classe politique étant par essence conservatrice : « Merci de m’avoir élu ! », disent-ils, « mais, comprenez-moi : je me battrai désormais bec et ongles pour conserver les privilèges auxquels vous avez eu l’amabilité de me faire accéder ! Pardonnez-moi : vous feriez de même à ma place ! »

Une multitude de femmes et d’hommes d’État auraient pu être qualifiés d’« incorruptibles » au fil des siècles, comme le fut Robespierre, mais aucune, ni aucun, à part lui, ne le fut. Notre espèce est faible, corruptible, « minable » est plutôt le mot qui s’impose.

Ici, nous réfléchissons à cela, nous vous informons, et nous vous consultons, et nous tenons compte ensuite de ce que vous nous dites, et nous l’intégrons dans ce que nous affirmerons ensuite.

