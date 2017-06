Pourquoi je suis convaincu que le Brexit n’aura pas lieu

L’un de vous m’a écrit aujourd’hui :

Je voulais vous demander d’expliciter un peu plus votre affirmation de l’impossibilité du Brexit, qui m’étonnait dans sa formulation.

Je lui ai répondu :

Je suis quotidiennement l’actualité du Brexit, qui constituerait une telle catastrophe économique pour le Royaume-Uni que ses dirigeants, aussi incompétents qu’ils soient, l’épargneront à leur peuple.

Allant aujourd’hui dans le même sens, sur Business Insider : The political forces that could conspire to block or reverse Brexit : « Les forces politiques qui pourraient se conjuguer pour bloquer ou inverser le processus du Brexit ».

