… et que je remercie : continuez surtout ! Mais « Appelez-moi vieux jeu si vous voulez » (Dame Edna), j’ai vraiment beaucoup de mal avec des chanteurs n’ayant qu’un filet de voix, et chantant faux en plus comme une casserole.

Comme l’explique David Crosby dans son introduction à la vidéo de « You Don’t Bring Me Flowers », le duo qui suit fut improvisé la veille et répété… au téléphone. Mais comme il s’agissait de deux personnes connaissant leur métier…

