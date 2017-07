Sénat français, Les normes comptables, audition de Jérôme Haas, le mardi 17 septembre 2013

Ouvert aux commentaires.

Dans Vers un nouveau monde (mon manifeste à paraître le 23 août), je propose (voir billet suivant) que les normes comptables relèvent à nouveau du débat démocratique. Le témoignage de Jérôme Haas devant le Sénat français en septembre 2013 est tout particulièrement pertinent de ce point de vue.



AUDITION DE M. JÉRÔME HAAS, PRÉSIDENT DE

L’AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES

(mardi 17 septembre 2013)

M. François Pillet, président. – Nous continuons nos travaux avec

l’audition de M. Jérôme Haas, président de l’Autorité des normes

comptables (ANC).

Monsieur le Président, je vais vous demander de prêter serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant :

« Je le jure ».

M. Jérôme Haas. – Je le jure.

M. François Pillet, président. -Vous avez la parole.

M. Jérôme Haas. – J’ai pensé, ayant à l’esprit les questions que vous

m’avez transmises, aborder trois sujets d’inégale importance.

Le premier porte sur des aspects systémiques du rapport entre la

comptabilité et les questions financières. C’est le plus lourd. Le second sujet

porte sur des aspects techniques du rapport entre la comptabilité et d’autres

angles de représentation de l’entreprise, notamment bancaires, fiscaux,

prudentiels et autres. Dans un troisième temps, vous m’avez posé des

questions sur les commissaires aux comptes, sujet sur lequel je ne suis pas

directement compétent, mais dont je puis vous dire cependant quelques

mots.

S’agissant des aspects systémiques de la crise financière et de

l’ensemble des dysfonctionnements auxquels nous avons assisté, qui ont

conduit à la crise, les règles elles-mêmes ont participé au

dysfonctionnement : elles ont dysfonctionné !

Cela ne va pas de soi : normalement, les règles permettent le bon

fonctionnement du système ; or, voilà qu’elles sont la cause du

dysfonctionnement ! Une part importante de notre travail a consisté à

comprendre pourquoi…

Il faut remonter à la décision prise par l’Union européenne, en 2002,

d’adopter pour les comptes consolidés des entreprises cotées des règles

internationales, produites par un organisme privé, basé à Londres,

l’International accounting standards board (IASB). Ces règles étaient différentes

des règles comptables dont nous avions l’habitude, et que nous utilisions

depuis des siècles.

Il y a beaucoup de causes à l’émergence de ces autres normes

comptables ; il serait trop long de s’y attarder, mais l’important est d’en

caractériser la différence. Nous utilisions des normes qui consistaient à

mesurer la différence entre ce que l’on dépensait et ce que l’on gagnait

chaque année, le « résultat ». Nous le reportions de façon sincère, faisions

une photographie en fin d’année dans un bilan, ainsi qu’en fin de l’année

suivante et à celle d’après. On appelait généralement cela un patrimoine. De

fait, les entreprises étaient souvent transmises à la génération suivante dans

cet état, avec une perspective de long terme et le souci de la prudence.

L’approche alternative que nous avions adoptée sans le savoir tout à

fait consiste à voir l’entreprise comme une chose qui s’achète et se vend,

l’important étant de valoriser de façon instantanée l’ensemble des actifs et

des passifs. Pour ce faire, il faut prendre en compte le passé, qui est sûr, le

présent, mais surtout l’avenir. Le souci d’exhaustivité de ces normes, qui ne

viennent pas du continent européen, a ouvert la porte à quelque chose de

contraire à nos principes : la prise en compte du futur, l’inscription en

résultats de bénéfices non réalisés.

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Vous évoquez nos principes :

parlez-vous là de la comptabilité française européenne traditionnelle ?

M. Jérôme Haas. – …Oui. Elle-même fille du code civil, comme dans

tous les pays d’Europe et du monde qui sont dans le même système ! C’est la

comptabilité telle qu’elle a été inventée à la Renaissance. A partir du code

civil, les choses ont divergé et, dans un autre pays européen s’est développé

une autre façon de faire des affaires, une autre manière de pratiquer

l’économie, avec une vision plus marchande que l’approche productrice qui

est la nôtre. La comptabilité, dans chacune des deux zones, a accompagné ces

mouvements.

Nous avons, en Europe continentale, une comptabilité de

producteurs. On est prudent, on est sur le long terme, on mesure les flux et

on accumule à la fin. Les autres ont plutôt une approche de marchands : ils

échangent, vendent, achètent. Ce qui est intéressant, c’est le prix. Demain est

un autre jour !

Mme Nathalie Goulet. – Il s’agit là des pays anglo-saxons !

M. Jérôme Haas. – Je n’en dirai pas plus…

Les règles qui nous régissent et qui nous différencient sont celles du

code civil. Ce sont les règles qui nous disent que n’est comptabilisable que ce

qui est sûr. Ce qui n’est pas sûr est très intéressant -et nous sommes

d’ailleurs favorables à ce qu’on en informe tout le monde, mais donner de

l’information, ce n’est pas la même chose que de produire un résultat ! Or,

aujourd’hui, tout le monde demande à la comptabilité un résultat. En bourse,

c’est le seul chiffre qui intéresse. Immédiatement. Après en avoir pris

connaissance, tous les partenaires de l’entreprise -spéculateurs, investisseurs

de tout genre- prennent leurs décisions, jusqu’à l’entreprise elle-même, en

fonction de ce chiffre sacré, clé, essentiel, fondamental, qu’est le résultat !

Pour nous, le résultat, c’est la différence entre deux flux, ce que l’on

dépense et ce que l’on gagne. C’est simple et sûr. Selon la comptabilité

internationale, le résultat réside dans la différence entre deux bilans, dans

lesquels peuvent se trouver des choses non réalisées. On n’est plus dans un

monde où les chiffres sont sûrs, mais dans un monde où ils doivent tout dire.

Or, en disant tout, ils disent également des choses fausses. Ce qui n’est pas

vrai, c’est ce qui porte sur l’avenir, la seule chose que l’on sache de l’avenir

étant qu’on n’en sait rien ! Si on comptabilise l’avenir, on comptabilise des

hypothèses. Plus il y a d’hypothèses, moins ce que l’on dit est crédible, et

tous ceux qui doivent prendre des décisions sur cette base risquent de se

tromper !

Cette différence entre le réalisé et le non réalisé est un sujet très

important. J’ai mis un certain temps avant de trouver que c’est ce qui nous

sépare vraiment. Nos amis affirment que ce qui n’est pas réalisé est très

important -engagements, créances, etc. Ils n’ont pas tout à fait tort de vouloir

tout dire, mais dire est une chose, le comptabiliser comme un résultat en est

une autre. Il faut, selon nous, comptabiliser que ce qui est effectivement

dénoué. C’est le code civil qui le dit. On fait bien la distinction entre ce qui

est sûr et ce qui est potentiel.

On en a vu les conséquences directes lors de la crise. Avant la crise,

la mesure dans les comptes des banques d’un certain nombre de produits qui

n’avaient pas de valeur de marché, en dehors d’hypothèses sur le futur, était

une valorisation théorique, elle-même liée à des mouvements de marché

obligatoirement changeants. Les comptes bougent donc comme les marchés

financiers, et vice-versa. Du fait de cet effet de miroir, plus personne ne voit

la différence entre la véritable performance d’une banque et la valeur exacte

de ses produits. Les valeurs de référence sont des valeurs de marché. Le

marché évolue d’une façon qui est répercutée dans les comptes. Ceux-ci

n’ont plus de spécificité, ne veulent plus rien dire.

Lorsqu’on arrive dans le mur, le choc est d’autant plus fort que

toutes les valeurs chutent d’un coup, l’ensemble de l’édifice reposant sur des

hypothèses qui se sont avérées fausses.

C’est ce que le G 20 a appelé la procyclicité, c’est-à-dire la tendance

des comptes à renforcer la cyclicité naturelle du marché, elle-même bien plus

élevée que les cycles économiques véritables, fondamentaux, de l’économie.

Où en sommes-nous ? S’agissant des grands principes fondamentaux

de définition et de mesure des instruments financiers, les propositions de

l’IASB, qui sont sur la table depuis 2009, n’ont toujours pas été adoptées par

l’Union européenne, n’étant pas totalement satisfaisantes. Elles n’apportent

en effet pas véritablement de réponses aux questions que je viens de

soulever, notamment en matière de procyclicité.

La recherche de solutions se complique d’un autre phénomène. Le G

20 a souhaité que nous cherchions à l’ensemble des problèmes et des

sous-problèmes techniques des solutions qui conviennent à tous, et en

particulier à l’IASB. Il a également voulu que le Financial accounting

standards board (FASB) -mon homologue américain- adopte les mêmes

règles, ce qui est plein de bon sens, toutes les problématiques auxquelles

nous avons eu affaire ayant eu pour origine les règles appliquées en premier

lieu par les grandes banques d’investissement anglaises et américaines.

Les choses sont cependant complexes, et on est face à tout un

éventail de situations. Il existe des cas dans lesquels on n’arrive pas à se

mettre d’accord. Une des questions les plus connues réside dans le fait de

savoir si l’on inscrit au bilan en brut ou en net les positions en termes de

produits dérivés. Cela n’a pas le même effet. En brut, les montants sont

considérables des deux côtés du bilan ; en net, on affiche un chiffre bien plus

limité.

Je crois que Christian Noyer vous a parlé de la mesure de l’effet de

levier dans les banques, qui n’est pas la même suivant que l’on adopte l’un

ou l’autre des standards comptables. C’est de cela qu’il voulait parler…

Faut-il accepter de ne pas être d’accord avec ce type d’effet fâcheux,

qui fait que l’on ne sait plus très bien mesurer la situation respective des

banques de part et d’autre de l’océan, ou au contraire vouloir à tout prix se

mettre d’accord, quitte à ne pas y arriver ? C’est le cas à propos d’un autre

sujet fondamental, qui consiste à demander aux banques d’augmenter le

montant de leurs provisions en haut de cycle, lorsque tout va bien, afin de

pouvoir faire face, en bas de cycle, à des situations dans lesquelles elles ne

doivent pas pouvoir dire qu’elles n’ont pas suffisamment de capital pour

prêter à l’économie.

C’est ce que les banquiers et la plupart des acteurs français

réclament depuis très longtemps. C’est une disposition de bon sens. Reste à

savoir comment la calculer. L’IASB et le FASB n’y parviennent pas. Cela fait

des années que cela dure. On rencontre là des enjeux de compétitivité

considérables, analogues à ceux que j’ai cités à propos de la question du net

ou du brut des produits dérivés.

Il existe un autre cas de figure, dans lequel on se met d’accord sur

une solution médiocre. Nous avons vécu cela avec les seules normes

émanant de l’IASB adoptées depuis la crise par l’Union européenne ; ces

normes portent sur la façon de comptabiliser et de consolider les véhicules

spéciaux (SPV) utilisés par les banques, particulièrement aux Etats-Unis,

pour y loger un certain nombre d’opérations qui échappaient à la vigilance et

aux règles propres au secteur bancaire.

Les Américains ont beaucoup amélioré leurs règles, mais à un

niveau et suivant des modalités qui ne sont pas exactement celles de l’IASB.

Celui-ci pensons-nous, a quelque peu abaissé sa garde. Les règles

internationales, qui étaient relativement robustes et avaient permis que nous

ne nous trouvions pas dans la même situation de ce côté-ci de l’océan en

termes d’entités spécialisées déconsolidées, ont été légèrement relâchées

pour aller à la rencontre des Américains. La France s’est d’ailleurs abstenue,

à Bruxelles, lors du vote de cette norme.

Nous sommes donc face à la nécessité de gérer une problématique

mondiale. Nous essayons de le faire le mieux possible. Cela signifie que nous

devons livrer un débat conceptuel afin de déterminer les meilleures règles de

représentation de l’entreprise, face à un univers américain qui ne dispose pas

du code civil, mais d’un texte fondamental, pierre de touche de leur système

comptable, appelé cadre conceptuel. Selon moi, le code civil est bien plus

simple. Ce cadre conceptuel, qui n’est d’ailleurs voté par personne, permet

aux Américains de se fixer leurs propres métarègles, à partir desquelles ils

établissent leurs règles comptables.

Nous avons demandé ce débat dès 2008. Il vient de s’ouvrir. Nous

avons produit une première contribution et avons eu un véritable échange

pour tenter de revenir à des principes fondamentaux, dont le plus

emblématique, même s’il se traduit de façon complexe en termes de

technique comptable, demeure le principe de prudence. A Londres même, ce

souhait rencontre un très fort écho, car il y existe une prise de conscience de

l’ensemble des enjeux.

Il faut aussi négocier norme par norme. C’est ce que nous faisons.

Par ailleurs, dans la grande problématique de la convergence entre normes

internationales et américaines, il faut sélectionner ses priorités et choisir où

se placer. Enfin, il faut aussi faire en sorte -et nous nous y employons- que

les institutions internationales et européennes, qui décident de ces questions

comptables, soient renforcées. Le commissaire Barnier vient de confier une

mission à M. Maystadt, ancien ministre des finances belge, afin de renforcer

la gouvernance européenne en matière de prises de position à l’égard des

normes internationales. Il faut décider si on les incorpore dans le

droit européen, notamment à l’aune des principes fondamentaux, dont celui

de prudence.

M. François Pillet, président. – Votre propos nous intéresse

beaucoup. C’est la première fois que l’on aborde ce point très intéressant et

très technique. Le rapporteur doit mûrir un certain nombre de réflexions,

voire de propositions, et votre sujet est pour nous quelque peu novateur.

Poursuivez…

M. Jérôme Haas. – J’ai mis l’accent sur les questions strictement

comptables, mais je suis à votre disposition pour faire le lien avec toutes les

autres dimensions de la crise financière. Tout est lié. Le commissaire Barnier

a produit un Livre vert sur la question de l’investissement à long terme.

Nous y avons répondu, en essayant d’expliquer qu’un des effets de ces

normes comptables était de mesurer le monde à court terme. Il y a donc une

contradiction nécessaire entre une approche de ce genre et ce que nous

recherchons pour la croissance. Il ne faut pas le taire ; cela ira beaucoup

mieux une fois qu’on l’aura dit, et l’on pourra en tirer un certain nombre de

conséquences, dans l’esprit même de tout ce qui a été fait pour trouver des

solutions à la crise financière…

Le second point que je voulais aborder est celui du rôle que joue la

comptabilité à l’égard des autres angles suivant lesquels on regarde

l’entreprise et les banques.

A l’origine était une harmonie très forte entre la comptabilité, socle

de toute mesure de l’activité des entreprises, et les autres branches du droit

qui, progressivement, s’y sont ajoutées. La fiscalité s’appuie sur la

comptabilité, et rien n’est plus satisfaisant pour la fiscalité que de pouvoir

être sûre des chiffres qu’on lui donne. Pouvoir s’affranchir du travail qui

consiste à compter les stocks, inventorier les dépenses et les recettes et

étudier les principales caractéristiques de l’entreprise représente un enjeu

considérable pour les fiscalistes.

Au fur et à mesure, d’autres branches sont venues se greffer à celles-ci ;

les plus parlantes, en matière bancaire, sont les règles prudentielles. Pouvoir

travailler sur les comptes constitue une sécurité fantastique, et un gain de

temps évident. Toutefois, cette connexion se détend, et je ne puis dire que ce

soit réversible, ni même injustifié.

Toutes choses égales par ailleurs, les objectifs propres à la fiscalité et

à la comptabilité prudentielle se sont développés avec leur autonomie. Ainsi,

ce qui intéresse le comptable, c’est de dire de manière sûre combien

l’entreprise a gagné cette année et quelle est sa situation nette. C’est déjà très

difficile… Ce n’est pas le problème de la fiscalité qui, sur la base des impôts

définis par le Parlement, saisit la matière fiscale, et utilise toutes les

informations qu’elle trouve dans les comptes, dans un but tout à fait

différent : générer des recettes fiscales.

Ce qui a précipité les choses, c’est le fait que nous ne travaillons plus

que dans un univers international. Or, nous sommes pratiquement les seuls à

avoir gardé cette connexion, à ce degré et aussi longtemps. Dans beaucoup

d’autres pays pourtant de même tradition juridique, les choses ne sont pas

allées aussi loin. Or, il y a dans cette connexion toute une organisation

administrative, un rapport entre administration fiscale et entreprises. Il ne

s’agit pas simplement de droit, mais de la réalité.

La plupart des pays n’ont donc plus grand-chose qui ressemble à

notre système. Par ailleurs, au fur et à mesure que l’on développe des

normes internationales, elles constituent des couches entières de textes qui

viennent s’insérer dans notre droit. Or, elles n’ont jamais été conçues pour

offrir une quelconque continuité avec les autres branches de notre droit,

suivant nos conceptions.

J’ai déjà expliqué que les normes comptables internationales étaient

différentes de celles qu’on avait auparavant ; elles ont en partie coloré la

langue comptable française. Du coup, on a commencé à assister à une

difficulté d’emboîtement avec les autres branches du droit.

Il en va de même des normes prudentielles ; au fur et à mesure que

les normes comptables internationales venaient ajouter de l’imprudence, les

normes prudentielles étaient obligées de rajouter leur propre prudence, mais

dans un langage qui est le leur. Vous voyez donc à quel point les systèmes

s’emboîtent mal.

S’ajoutent à cela d’autres étages, purement réglementaires. Par

exemple, les normes figurant dans la loi bancaire concernant les activités

localisées dans certains centres ne constituent pas un véritable sujet

comptable. Ce n’est pas non plus un sujet prudentiel, mais un sujet

réglementaire propre, très spécifique. Il vient s’ajouter aux autres couches…

Autre exemple : la publication d’informations utiles sur les bonus

constituent un élément très important, mais qui ne changent rien au résultat

de la banque ou à son patrimoine. Ce ne sont pas non plus des éléments

prudentiels. Ils sont donc traités à part. Ils ont par ailleurs une dimension

comptable, parce que les bonus versés sont généralement indexés sur des

résultats futurs, que ne reconnaissent que les normes comptables

internationales ou les normes américaines…

Demain, le domaine de la responsabilité sociale des entreprises

(RSE) aura été intégré à ces éléments. Aujourd’hui, beaucoup de gens

pensent que les entreprises doivent fournir tout un tas d’autres chiffres, qui

ne vont pas du tout s’emboîter avec les autres.

Il existe donc des dynamiques propres à chaque angle de

représentation de l’entreprise ou de la banque, qui ont de bonnes raisons de

se développer dans un univers international, parce qu’ils ont des logiques

propres, avec des instruments, des institutions, dans des branches du droit

différents. Tout se désarticule quelque peu, bien que nous essayions de faire

tout ce que l’on peut pour garder le plus de cohérence possible, sans

toutefois avoir l’ambition de revenir à une économie simple, où

n’existeraient que la comptabilité et la fiscalité, avec des entreprises ne

travaillant qu’à l’intérieur de l’hexagone. Il s’agit probablement là d’une

époque révolue. Comment vivre avec cette fragmentation que l’on observe

dans tous les domaines ? C’est véritablement un enjeu auquel nous faisons

face…

Pour conclure, il faut s’assurer que la comptabilité continue de

rendre compte de ce qui a eu lieu. Ce n’est pas une chose facile. Nous avons

aujourd’hui des débats interminables avec l’IASB sur la manière de

comptabiliser les impôts payés, une taxe construite en droit français n’étant

pas forcément comprise par les producteurs de normes internationales. La

conservation d’un minimum de cohérence est donc un exercice complexe.

C’est là le message que je voulais vous livrer.

M. François Pillet, président. – La parole est au rapporteur…

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Je m’associe pleinement à

l’appréciation formulée par le président au sujet de votre propos introductif,

qui apporte à notre réflexion. Cela permet d’envisager un certain nombre

d’aspects d’une autre manière.

Vous avez évoqué un cadre conceptuel pour la comptabilité

anglo-saxonne. Qui l’a conçu ? Qu’y a-t-il dedans ? A quoi correspond-il

historiquement ? Cela me semble un point essentiel, voire fondamental…

M. Jérôme Haas. – Le cadre conceptuel a émergé à la fin des années

1970, aux Etats-Unis. Il est intéressant de noter qu’après la crise de 1929 et les

lois de 1933, 1934 et 1935, qui ont créé la Securities and exchange commission

(SEC) -à laquelle ressemble beaucoup notre ancienne Commission des

opérations de bourses (COB) et notre actuelle Autorité des marchés

financiers (AMF)- s’est écoulée une période d’une soixantaine d’années de

stabilité financière.

Puis, à la fin du XXème siècle, un certain nombre de phénomènes se

sont produits, qui ont formé ce qu’il est convenu d’appeler la financiarisation.

Un certain nombre de critiques ont alors été adressées à toutes les normes

comptables et à toutes les réglementations nées de cette époque de stabilité,

durant laquelle il fallait en finir avec la spéculation qui avait débouché sur la

crise de 1929.

Ces normes très stables ne convenaient plus à ce que l’économie était

en train de devenir. Celle-ci se fluidifiait, se déterritorialisait, se

financiarisait. Les normes – à commencer par les normes comptables n’étaient

pas faites pour cela. Elles ont donc changé progressivement…

Pour ce faire, il a fallu tracer la voie. Cela a consisté, pour le

normalisateur comptable américain, à rédiger un cadre conceptuel. Il est

toujours en vigueur et sert de référence aux normes comptables américaines.

L’IASB, qui a travaillé dans les années 1980-1990, et dont les normes

ont été adoptées par l’Europe en 2002, a copié la démarche américaine, et a

décidé d’écrire son propos cadre conceptuel, qui ressemble beaucoup au

cadre américain.

Il a été adopté uniquement par l’IASB, et ne l’a pas été par

l’Union européenne, qui n’en a pas l’intention, ne serait-ce que parce qu’il

n’est pas écrit de manière juridique. Nous ne pourrions l’inscrire dans notre

droit européen : ce sont des considérations, des idées, des discussions…

Nous ne voulions pas lui accorder trop d’importance, du fait de son

contenu et de sa forme, mais il fallait bien chercher la cause des défauts de

ces normes. Nous avons obtenu d’ouvrir le débat à ce propos. Nous ne

comptons pas aboutir à une excessive rigidification du texte, compte tenu de

l’état du débat, dont je ne sais quelle sera l’issue, mais nous essayons de

mettre le doigt sur les problèmes clés, que le nouveau projet a pour effet

– 403 –

d’accentuer encore au lieu de les résoudre, et d’avoir un débat si possible

public sur les enjeux de ces concepts.

On n’arrivera probablement pas à changer la manière de penser de

personnes qui ne possèdent pas de code civil ; en revanche, nous voulons un

débat sur le fait de savoir si l’on met dans les comptes ce qui est réalisé ou

non. Si l’on met autre chose, on rend possible la procyclicité !

M. Éric Bocquet, rapporteur. – La crise engagée en 2008 -dont nous

ne sommes toujours pas sortis à ma connaissance- a-t-elle amené une remise

en question de la part de la finance anglo-saxonne ?

M. Jérôme Haas. – Beaucoup de mesures très fortes ont été

indubitablement prises. Bâle III représente tout de même quelque chose de

très conséquent et a été très rapidement mis en œuvre. L’European market

infrastructure regulation (EMIR) et tout ce qui consiste à rendre transparent

la compensation des dérivés à l’échelle mondiale est à mes yeux le résultat le

plus monumental qui ait été atteint à l’issue de la crise.

D’autres progrès ont été réalisés aux Etats-Unis, où existaient des

« trous à combler ». Toute une série de mesures très importantes sont

intervenues. Il subsiste aujourd’hui des zones de vulnérabilité dans le

contexte macroéconomique, dans le système de supervision. Il en existe

indubitablement toujours dans le domaine des normes comptables, les

modifications attendues n’ayant pas encore eu lieu. De ce point de vue, il

reste encore du travail à réaliser. Nous sommes maintenant, quoi que nous

fassions, dans un débat mondial.

M. Éric Bocquet, rapporteur. – N’y a-t-il pas un bras de fer entre

deux logiques ?

M. Jérôme Haas. – Je le crois. Manifestement, mes interlocuteurs les

plus fréquents ne sont pas disposés à dire explicitement qu’il faut changer

les choses. En revanche, il existe un mélange ou une coexistence de

mouvements dans les deux sens. La persistance des anciennes conceptions

accroît encore les risques mais, en même temps, on assiste à de timides

tentatives pour aller dans le bon sens.

Il existe ainsi une idée étrange en matière de normalisation

comptable, qui consiste à couper la poire en deux. Pour ce faire, on a inventé

une rubrique, à laquelle on a donné le nom un peu barbare d’ « autre revenu

global », qui ne veut rien dire -sans doute à dessein. Logée dans le bilan, elle

affecte néanmoins les capitaux propres. Pour un établissement financier, ce

n’est pas tout à fait anodin… C’est un compromis, pas très bon, mais

meilleur qu’une véritable mauvaise solution. J’y vois là la manifestation que

certains comprennent qu’il faut bouger.

Cet exemple va être au cœur de la nouvelle norme, débattue en ce

moment pour le secteur des assurances. Cela fait plus de dix ans que l’IASB

tourne autour de ces questions, sans parvenir à un résultat. Si vous êtes

pessimiste, vous constatez la persistance de tendances anciennes ; si vous

êtes optimiste, vous observez la tentative de trouver un certain nombre de

compromis, qui débouchent parfois sur de bonnes solutions, comme en

matière de provisions bancaires. Notre engagement est de dire aussi

clairement que possible ce que nous croyons indispensable, notamment en

termes de principes, de concepts, mais également en négociant norme par

norme, et en essayant de faire bouger les choses.

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Il existe un site facilement accessible

appelé « SFM offshore », qui propose une série de juridictions à travers le

monde. SFM offshore crée une société, et l’implante où vous le souhaitez

-îles vierges britanniques, par exemple. Capital à verser : 0. Comptabilité :

non. Impôts : 0. Délais de formation : 2 à 3 jours. Voilà une véritable zone de

totale opacité, où les normes ne s’appliquent même pas ! Comment

l’appréhendez-vous ?

M. Jérôme Haas. – Toute une série d’efforts ont été réalisés pour

essayer de faire en sorte que l’ensemble des territoires, quels qu’ils soient,

adhèrent à un minimum de standards internationaux, parmi lesquels les

normes comptables. C’est le travail du Conseil de stabilité financière, à

l’échelle internationale, sous l’égide du G 20, que d’étendre le champ couvert

par ces standards internationaux, et de dresser la liste des Etats qui ne les

appliquent pas ou qui ne les mettent pas en œuvre correctement.

La réponse pratique, depuis maintenant un assez grand nombre

d’années, est celle-ci. On peut estimer qu’elle est plus ou moins efficace, mais

elle est en tout cas en marche.

Je n’ai rien à en dire, du point de vue technique, si une entité est

localisée là-bas et n’a pas de lien particulier avec une entreprise située en

France ou en Europe. Si elle est détenue par une entité qui applique les

règles en vigueur, en France ou en Europe, elle doit être consolidée. Elle est

alors prise dans l’ensemble des comptes produits par la maison mère.

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Les multinationales, et même les

banques, sont très souvent présentes dans ces juridictions. Vous

semblent-elles publier suffisamment d’informations sur la réalité et la

répartition géographique de leurs opérations économiques et financières ?

M. Jérôme Haas. – C’est ce que j’ai développé tout à l’heure : ce qui

compte pour les comptables, c’est de pouvoir dire aux actionnaires de la

maison mère ce qu’ils ont gagné. Le degré de détails ne constitue pas la

question fondamentale. L’important, c’est d’être sûr de n’avoir rien oublié, et

que l’ensemble des éléments qui font la richesse ou la pauvreté de la maison

mère sont effectivement comptabilisés.

Cela n’empêche pas de souhaiter par ailleurs que les maisons mères

en disent plus, mais cela ne résulte pas d’une motivation comptable. C’est

pourquoi le législateur a fait obligation aux sociétés de dire, de manière

détaillée, ce qu’elles font dans tel ou tel pays. Il peut exister d’autres points

de vue, comme celui qui a fait l’objet de discussions internationales, et qui se

traduit par une directive européenne. Ce dernier résulte essentiellement des

demandes d’organisations non gouvernementales, qui souhaitaient connaître

les versements effectués, pays par pays, à tous les Etats dans lesquels sont

implantées les grandes entreprises. Cette obligation s’est écrite d’une autre

façon, mais n’est pas fondamentalement de nature comptable. C’est là le

champ du législateur, ou du Gouvernement.

Mme Nathalie Goulet. – Cette audition, qui aurait pu débuter le

cycle de nos réunions, va finalement le conclure…

J’aimerais que vous nous parliez de l’Autorité des normes

comptables. Combien de personnes travaillent avec vous ? A qui

rapportez-vous et comment établissez-vous les comptes rendus de vos

travaux ?

M. Jérôme Haas. – L’ANC est le successeur du Conseil national de la

comptabilité, qui rassemblait tous les professionnels français et produisait

des avis, et du Comité de réglementation comptable, présidé par le ministre

qui, recevait l’avis de ce Conseil national, et le transformait ou non en texte

réglementaire. Les deux ont été fusionnés pour produire l’ANC, à une

époque où tous les grands organismes français de régulation se sont

transformés en autorités, ce que je trouve fort bienvenu !

Le mode de fonctionnement de l’ANC va vous en rappeler beaucoup

d’autres comparables. Celle-ci recourt à un collège composé de personnalités

du secteur privé, mais aussi de représentants de grands organismes, du

Conseil d’Etat à la Cour de cassation, ou issues de la régulation. L’Autorité

de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’AMF siègent également

au collège, et je fais moi-même partie de leur collège. Nous avons donc, en

France, le système le plus intégré. Je le trouve efficace et raisonnable de ce

point de vue.

Ce collège travaille avec des commissions constituées par ses

membres, mais aussi par des experts qui le rejoignent. Des groupes de travail

permettent de « labourer le terrain » pour produire les règlements qu’il s’agit

d’établir en matière de normes françaises. C’est dans ce même schéma, et

suivant ces mêmes procédures, que l’on élabore nos positions écrites à

l’égard des autorités européennes ou du normalisateur international.

Mme Nathalie Goulet. – Qui est ce « on » ?

M. Jérôme Haas. – Il s’agit en l’occurrence de l’ANC, qui a le droit

de prendre des règlements, sous réserve d’homologation par le ministre des

finances et par celui de la justice. L’ANC est constituée d’un peu moins de

30 personnes. L’équipe professionnelle est encore plus réduite, puisqu’elle

compte une dizaine de membres. Il s’agit d’un petit organisme, qui n’a pas

de personnalité morale.

Cet organisme est en fait à la taille de ses homologues européens.

Malgré ou à cause des désaccords, et afin d’essayer de les dépasser, je

travaille de plus en plus avec les Anglais, les Allemands, les Italiens. Nous

sommes à peu près tous comparables, aux détails de structure près.

Nous rendons compte dans des rapports annuels, mais aussi grâce à

beaucoup de documents qui figurent sur notre site internet. Nous avons

commencé par un plan stratégique, puis un autre a suivi. En plus de la

production de normes françaises pour les comptes individuels de toutes les

sociétés françaises et pour les comptes consolidés de celles qui ne sont pas

cotées, et en plus des débats sur des normes internationales, nous avons un

troisième axe de travail qui consiste à encourager la recherche, afin de tirer le

meilleur de ce que nous avons dans le monde universitaire français et le

projeter à l’extérieur. Nous organisons chaque année une grande

manifestation à Paris. Nous y faisons venir les étrangers et allons aussi

beaucoup chez eux, pour que la France soit un contributeur important,

écouté et entendu dans ce débat international sur les normes comptables,

d’où nous avons largement disparu après l’adoption des normes comptables

internationales.

L’élévation du niveau européen au niveau international, qui a

souvent eu lieu dans ces matières, nous a finalement plutôt servis. Nous

trouvons souvent un écho dans le débat international, car il existe, à travers

le monde, des Etats qui se situent dans les deux camps. Notre troisième bras

-la recherche- est donc tout aussi fondamental que les autres.

Mme Nathalie Goulet. – Quel est votre avis sur l’ACPR ? Lorsque

nous avons entendu son président, j’ai eu le sentiment que son rôle était très

limité. Nous avons, par ailleurs, eu une audition extrêmement médiatisée de

Dominique Strauss-Kahn, qui nous a expliqué, concernant le secteur

bancaire, que les normes étaient très loin de refléter la réalité, notamment en

matière de refinancement lors de la crise…

M. Jérôme Haas. – Je suis convaincu que le principal facteur qui

différencie la santé du secteur bancaire réside dans la qualité de la

supervision, quelles que soient les normes.

Il existe énormément de questions techniques et normatives, mais la

question fondamentale est celle de la qualité et de l’intensité de la

supervision. De ce point de vue, j’ai toujours été persuadé que le travail

réalisé en France en direction du secteur des banques et des assurances, s’il

est probablement perfectible, figure cependant, sur une échelle relative

mondiale, dans la catégorie des meilleurs. Il n’y a aucune espèce de doute

là-dessus. Ceci est dû à toute une série de facteurs qualitatifs, et au fait qu’on

y attache une grande importance. Cela ne va pas de soi : d’autres Etats, avant

la crise, affirmaient que la supervision n’était pas importante, celle-ci étant

décrite comme devant être « légère ».

Nous avons par ailleurs des hommes de qualité pour mener cette

supervision. Ce n’est pas une mince affaire : il s’agit d’un corps de

spécialistes, qui ont derrière eux une longue carrière dans ce domaine.

En troisième lieu, je pense que la régulation est placée au bon

endroit et qu’elle est bien intégrée dans les institutions. N’oublions pas que

d’autres Etats, qui ont opéré, avant la crise, des choix d’organisation

radicalement différents, reviennent aujourd’hui vers notre modèle. Il me

semble que les résultats que l’on peut constater dans le secteur financier

français témoignent globalement de la qualité de la supervision. Je le dis de

manière aussi humaine que possible, en m’écartant pour une fois de la

technique.

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Quel est le statut juridique de

l’ANC ?

M. Jérôme Haas. – C’est un organisme qui n’a pas de personnalité

morale, qui constitue en fait une partie du ministère des finances. L’ANC a

été créée par une loi, qui a défini la composition du collège, son mode

d’organisation, son travail, sa mission. C’est une entité légère, ce que je

considère comme une vertu. C’est l’aboutissement d’une série de

modifications, qui ont eu lieu dans les années récentes. Je crois, après y avoir

beaucoup réfléchi, que c’est la solution la plus économe des deniers publics,

et que cela ne nous prive d’aucune efficacité pratique -au contraire !

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Qui est derrière l’IASB, organisme

privé ?

M. Jérôme Haas. – Je crois que c’est à l’origine une fondation. Il

s’agit d’un système très anglo-américain. La fondation reçoit des fonds ; elle

est dirigée par des « trustees », je suppose constitués sous forme de trusts.

C’est un conseil qui gère cette fondation. Son comité de nomination est choisi

par cooptation ; il détermine les trustees, qui désignent les membres de

l’IASB. C’est le garant de leur indépendance, qui est définie de façon stricte

et jalouse. En réalité, celle-ci existe surtout dans les textes constitutifs de

l’IASB lui-même. On dit souvent que l’IASB est conçu d’une manière qui

pourrait rendre jaloux le président de la Banque centrale européenne (BCE),

qui n’a pas une telle indépendance, alors que c’est l’exemple qui avait été

choisi par l’IASB pour refuser toute interférence politique.

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Où son siège se trouve-t-il ?

M. Jérôme Haas. – Il est à Londres. J’ai un doute sur le lieu où siège

la fondation. Je crois qu’il est également situé à Londres. Il faut que je

vérifie…

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Quels moyens avez-vous de vérifier

que la consolidation des sociétés multinationales est exhaustive ?

Par ailleurs, avez-vous connaissance des principaux arbitrages

comptables au cœur des contestations entre l’administration fiscale et les

contribuables, en particulier les banques ?

M. Jérôme Haas. – Nous avons pour seule responsabilité d’établir les

normes. Nous ne sommes pas directement parties prenantes à la mise en

œuvre de ces normes, ni à leur contrôle.

Nous avons besoin de nous assurer que nos définitions sont

suffisamment robustes. Tout ceci tourne autour de la question du contrôle.

Qu’est-ce que le contrôle ? L’histoire de cette notion est celle du passage

d’une définition juridique très stricte -la majorité des voix- à la recherche

d’un contrôle plus économique, jusqu’à des notions qui, dans les normes

internationales d’information financière (IFRS), vont extraordinairement loin,

et ont leur intérêt. Elles ont permis d’encadrer la constitution de véhicules

spéciaux, comme je le disais. Au-delà, la question du contrôle nous échappe.

Nous n’avons pas connaissance des discussions sur le terrain que

vous mentionnez. C’est également le cas dans le monde prudentiel. Les

logiques sont différentes, même si elles sont parfois nécessairement

parallèles.

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Avez-vous connaissance des

principaux arbitrages fiscaux entre l’administration et les banques ?

M. Jérôme Haas. – Non. Il n’y a pas, à ma connaissance, de position

comptable de l’administration fiscale. Il peut y avoir une autre lecture de la

norme comptable. Les relations sont telles que, s’il existe une question de

principe, l’administration a l’habitude de revenir vers nous et de nous poser

des questions.

M. Michel Bécot. – Quelles sont les règles comptables de la Chine,

du Brésil, de l’Inde ? Si j’ai bien compris, ce sont les règles et l’ingénierie

financière anglo-saxonne qui nous gouvernent aujourd’hui…

M. Jérôme Haas. – Il y a indubitablement une cohérence dans

l’ensemble des règles utilisées par la finance, qui sont produites et mises en

œuvre au même endroit.

Pour autant, dès lors que l’on prend au sérieux la mondialisation des

règles comptables et que l’on enclenche le débat mondial, on s’aperçoit que

celui-ci existe.

L’IASB a tout fait pour que les Etats-Unis adoptent les normes qu’il

produit. Pour l’instant, les Américains ont fait savoir qu’ils s’en inspireraient

fortement, travailleraient de concert, mais ne les adopteraient pas, bien qu’il

existe aujourd’hui une certaine harmonie de vue, avec des différences, entre

la comptabilité des Etats-Unis et celle de l’IASB.

Au Japon, un mouvement s’est initié pour se diriger vers les normes

internationales. Il existe dans ce pays un foyer très important de résistance à

ce mouvement, notamment de la part de l’industrie, qui compte beaucoup

dans ce pays, et qui a construit le miracle japonais sur un système prudent,

consistant à cumuler lentement les bénéfices, à les réinvestir, à ne voir qu’à

long terme, sans distribuer trop vite les dividendes aux actionnaires qui

profitent des valorisations à court terme. C’est ce qui a fait le succès du

Japon. Les Japonais sont donc très inquiets à l’idée de s’en départir.

Le grand économiste Galbraith aurait été mandaté par le général

Mac Arthur, après la guerre, pour mettre en place la comptabilité au Japon ;

il se serait très largement inspiré du plan comptable général français. Si c’est

vrai, c’est intéressant et peut expliquer certaines choses…

L’ensemble des autres pays se positionnent de manière très

différente. Certains prétendent adopter les normes, mais il s’agit en réalité de

pays émergents qui, dans la pratique, ne les mettent pas tout à fait en œuvre

lorsqu’ils s’aperçoivent que telle partie ne leur convient pas, qu’ils ne savent

pas les mettre en place, ou qu’elles ne sont pas compatibles avec leurs règles

juridiques ou leurs pratiques économiques. C’est aussi le cas du Canada -qui

n’est pas un pays émergent- qui n’a pas adopté ces normes dans tous les

secteurs.

La Chine affirme qu’elle les emploie. Ce que nous comprenons de

cette position, c’est qu’elle pose des questions très fortes sur la valeur de

marché, c’est-à-dire la question de la valorisation des actifs financiers, afin

de savoir si on les met en valeur instantanée ou non. C’est dire que nous

avons de bons sujets de conversation…

L’Inde a adopté les normes avec des dizaines de réserves, montrant

qu’elle est en chemin.

Je pourrais continuer ainsi une longue litanie. Certains pays ont

adopté ces normes dès le début : France, Australie, Nouvelle-Zélande,

Afrique du Sud. Les autres ont adopté des stratégies différentes. C’est la

question qui a été posée par Michel Barnier à Philippe Maystadt : que faire ?

Faut-il continuer ainsi ? Faut-il prendre un peu de recul, se ménager la

possibilité de changer de norme ? Il est vrai qu’il n’existe pas de précédent,

dans l’Union européenne, d’externalisation de la production de normes aussi

centrales que des normes comptables.

Le débat est maintenant ouvert. Je pense que nous avons contribué à

le poser. Je ne sais le nombre d’années qu’il faudra pour arriver à trouver

une solution, mais nous en discutons…

M. Éric Bocquet, rapporteur. – Avez-vous connaissance des

principales observations du Haut-commissariat aux commissaires aux

comptes (HCCC) sur les sociétés financières ?

M. Jérôme Haas. – Je n’ai pas connaissance que le HCCC ait formulé

d’observations dont il faille que nous tirions des conséquences en termes de

normes comptables.

Cependant, la plus importante des recommandations générales

formulées dans son dernier rapport annuel porte selon moi sur la formation

des hommes. Il est indispensable de pouvoir compter sur des hommes et des

femmes qui comprennent une matière aussi complexe que celle des banques.

Il faut qu’ils soient capables de questionner le système, de le mettre en cause

et de le pousser vers les bonnes solutions.

Je suis convaincu que la clé réside dans leur capacité à jouer

pleinement leur rôle de chiens de garde. Un des secrets d’un certain nombre

d’institutions financières, en France ou ailleurs, réside dans le fait de pouvoir

compter sur des personnes de très grande qualité dans les fonctions de

contrôle. C’est, de manière générale, une très grande source de sécurité pour

les systèmes.

M. François Pillet, président. – Vos propos font-ils l’objet de

publications qui pourraient nous être éventuellement utiles ?

M. Jérôme Haas. – En effet. Il faudra que j’identifie la plus

synthétique…

M. François Pillet, président. – Vous pouvez nous en faire parvenir

deux ou trois : nous les lirons !

