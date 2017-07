Appel de juillet 2017

L’appel de juillet a atteint 742 € pour un objectif mensuel de 1.500 €.

Nous faisons de notre mieux pour vous apporter une information pertinente et lancer de fructueux débats. C’est la réputation de sérieux du Blog de PJ qui permet que des feuilletons comme ceux de Bruno Iksil sur un épisode majeur de l’histoire de la finance contemporaine, de Dominique Temple sur son analyse novatrice des sociétés humaines en termes de réciprocité, de DD & DH sur la Chine contemporaine, soient publiés ici et dans (P)ièces (J)ointes, la version papier du Blog (une publication qui en est à son 15e numéro et qui commence à être reconnue en tant que telle).

Le mois prochain, le mois d’août, sera le 100e mois de l’appel mensuel. Appel auquel vous avez toujours répondu. Merci à vous, mécènes citoyens, d’avoir toujours été présents !

