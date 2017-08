Ouvert aux commentaires.

Emilio Ferrara, chercheur et enseignant de l’Université de Californie Méridionale (USC) à Los Angeles, publie une très intéressante analyse statistique des tentatives d’intoxication par le biais des réseaux sociaux durant la récente élection présidentielle française : « Disinformation and social bot operations in the run up to the 2017 French presidential election », First Monday, Vol. 22, N°8, le 7 août 2017.

Sur les origines de la désinformation :

… les raisons du très faible succès de la campagne ; les utilisateurs impliqués dans les Macronleaks étaient essentiellement des étrangers [Américains] dont l’intérêt pour les thèmes d’extrême-droite et les medias alternatifs pré-existait à la campagne, plutôt des utilisateurs français représentant un éventail diversifié d’opinions politiques.

