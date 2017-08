La preuve est-elle faite que nous ne sommes que des marionnettes ?

Vous avez sûrement entendu dire que nos intestins contiennent des quantités astronomiques de bactéries déterminant notre bien-être et en particulier notre immunité, et vous avez sûrement entendu dire aussi qu’une quantité à ce point considérable de neurones résident dans notre intestin que l’on peut légitimement considérer qu’il y a là un … « second cerveau ». Vous lirez alors avec intérêt un article scientifique publié aujourd’hui dans la revue Cell Biology, intitulé « Symbiosis: Gut Bacteria Manipulate Host Behaviour » (Volume 27, Issue 15, pR746–R747, 7 August 2017), ce qui se traduit par « Symbiose : les bactéries intestinales manipulent le comportment de leur hôte ».

Aurait-on donc découvert qui décide vraiment de ce que nous faisons et de qui nous sommes ?

P.S. Tout cela pourrait apparaître un peu loufoque, mais il est fort probable que ce soit au contraire très sérieux.

