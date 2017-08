(P)ièces (J)ointes N°16, a paru ce matin !

Dans (P)ièces (J)ointes N°16 – la version papier du Blog de PJ – le second feuilleton de Bruno Iksil, qui fut appelé par la presse « la baleine de Londres » en 2012 (l’actualité financière brûlante se fait ici sur le Blog de PJ !), mon compte-rendu en 7 épisodes du remarquable ouvrage consacré au transhumanisme par Mark O’Connell : To Be a Machine, et l’actualité : Trump, les réfugiés, « le Blog de PJ est-il périmé ? ».

SCOOP : Les robots archivistes ont réservé en masse ce numéro qui fera date !







