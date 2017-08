NOS SOCIÉTÉS D’ENFERMEMENTS, par François Leclerc

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

En dépit de leur désuétude, les murs sont en passe de devenir le symbole de nos sociétés de replis et d’enfermements. Leur construction se révélant une méthode éprouvée et universelle, leur inventaire est sans fin.

Dans l’actualité, on trouve un « mur de sécurité » de 140 kilomètres de long qui va être élevé par les autorités turques sur les 500 kilomètres de la frontière de la Turquie avec l’Iran. Il sera composé de blocs de béton de sept tonnes, mesurant deux mètres de long sur trois de haut, avec pour objectif d’empêcher les mouvements des combattants du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK.

A la frontière avec la Syrie, un autre mur est depuis 2015 en construction, dont 690 kilomètres sont achevés sur les 828 kilomètres de sa longueur finale. Celui-ci a pour objet d’empêcher toute intrusion en Turquie des jihadistes du groupe État islamique (EI).

On trouve également dans les nouvelles du jour l’annonce par Israël de la construction d’un mur d’un type nouveau, prévue pour durer deux ans, le long de sa frontière avec le Nord et l’Est de la bande de Gaza. Construit en territoire israélien, il va être souterrain et de deux mètres de profondeur, avec pour objectif d’empêcher l’infiltration de commandos du Hamas grâce à des tunnels.

L’édification de murs est loin d’être chose récente, mais elle s’accélère. Pour un qui est tombé avec fracas en Allemagne, combien ont-ils été depuis élevés ? Certains font l’actualité, comme le mur qui sépare partiellement le Mexique des États-Unis, ou ceux qui confinent les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. D’autres pullulent sans bénéficier d’une même notoriété. On les trouve en Ouzbékistan ou en Malaisie, en Irak ou au Maroc, en Inde et au Bangladesh, au Pakistan et en Afghanistan, pour en livrer un rapide échantillon.

Bien sûr, il y a mur et mur, justifiant de les classer méthodiquement suivant leur échelle, leur nature plus ou moins sophistiquée, ainsi que selon la mission assignée. Il est de surcroit possible d’aller plus avant et de citer Gilles Deleuze pour qui « les sociétés de contrôle sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires ». Ou de se rappeler que Edward Snowden a qualifié Internet « d’outil de surveillance totalitaire », et que Julian Assange a prédit que « l’avancée des technologies de l’information annonce la fin de la vie privée », mais en attendant…

Pour parachever la description de ce monde de plus en plus cloisonné, d’autres angles sont disponibles. En Chine, la Grande Muraille électronique mobilise des moyens gigantesques afin d’isoler les internautes du reste du monde. Partout dans le monde, les riches créent des enclaves surveillées pour se protéger et vivre entre eux, tant il est vrai qu’il est plus simple de s’enfermer volontairement, mais dans des cages dorées, que d’en faire autant de tous les déclassés. Questions murs, enfin, l’Europe n’est pas en reste en fermant la Route des Balkans et en se barricadant par tous les moyens disponibles derrière ses frontières.

Une démarche de nantis s’impose afin de ne pas avoir à reconnaître que les sociétés profondément inégalitaires dont nous héritons et que nous approfondissons ne seront pas viables à terme.

Pour faire un aparté, l’endettement n’est donc pas seul à connaître ce statut précaire. Sa croissance a pour raison d’être de rendre supportable les inégalités, tant que cela est possible, et d’offrir un placement à des capitaux de plus en plus nombreux à la recherche d’une allocation. Les inégalités et l’endettement font cause commune, et quelle cause !

Un point de non retour vient d’être dépassé à Rio. Le règne incontrôlable de la violence qui est revenu signe l’échec de la pacification des favelas a pris des caractéristiques inédites, nécessitant d’appeler en renfort et à grande échelle l’armée. Une telle situation dramatique n’est pas destinée à rester isolée dans un monde émergent où les mégapoles infernales poussent comme des champignons. Elle justifie que la leçon en soit tirée, dont Rio n’a pas su profiter pour avoir été tristement précurseur : la fracture sociale implique une ségrégation géographique poussée à toutes les échelles.

