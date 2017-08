Au cœur de la débandade, Trump s’efforce courageusement de prendre les devants

Comme le milieu des affaires US s’apprêtait à annoncer qu’il coupait les ponts avec Trump désormais pestiféré pour identification intempestive avec la fine fleur de l’extrême-droite, en se retirant en masse de deux organismes de consultation : le Strategy & Policy Forum et le Manufacturing Council, le Président a choisi de les dissoudre dans une tentative dérisoire d’avoir encore l’air aux commandes : « Plutôt que de faire pression sur le milieu des affaires … je dissous [ces deux comités] ». L’amour de la nécessité lui sera sans aucun doute source de bien d’autres consolations dans les jours qui viennent.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017