Citadelle de Namur, Fête des Solidarités, Capitalisme et Inégalités : Quels outils pour mieux comprendre ? dimanche 27 août 2017 à 13h20

– Paul JORION, Anthropologue, ancien trader, professeur ou encore blogger invétéré et essayiste.

– Christine MAHY, Secrétaire générale du réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.

– OSONS CAUSER, youtubeurs français.

Comment mettre un terme à ce système social et économique de plus en plus inégalitaire ? Comment permettre au citoyen de saisir tous les enjeux d’un système à la dérive, un système violent et insupportable qui met à mal les travailleurs, les fragilise et creuse toujours plus les inégalités. Ce système « capitaliste », « néolibéral » exerce une forme de violence autre que physique, une forme plus sournoise encore qui dépossède un peu plus les individus, une violence sociale. Quels outils peuvent alors être mis à la portée du grand public pour lui donner les armes nécessaire pour mieux comprendre, et se défendre ? Car bien que vulgariser les questions économiques et politiques soit un art difficile, ce n’en est pas moins un tenant indispensable à la démocratie. Cet débat aura lieu dans le prolongement de la représentation théâtrale « La violence des riches » de la compagnie Vaguement Compétitifs, largement inspirée des travaux du couple de sociologues français Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot. (le dimanche 27 août à partir de 10h50).

Partager