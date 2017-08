R.A.F. (Rien À Foutre) 2013 – 200×122 cm – bois, gabarits et éléments en aluminium en provenance d’une ancienne usine de montage aéronautique, clous dorés, peinture acrylique.



art speculation

Il fut un temps où l’on était fier d’exercer un métier, preuve d’un savoir acquis, et pour l’exercice duquel on était reconnu. Il y avait une certaine noblesse à faire les choses dans les règles de l’art. Aujourd’hui, on manifeste sans beaucoup d’illusions, réclamant du travail pour tous. Il ne s’agit plus de valoriser des connaissances ou un savoir faire, mais seulement d’espérer faire quelque chose, de mendier une place dans la société, condition de la dignité et de l’estime de soi. Il fut un temps où le travail était considéré comme une contrainte, s’apparentant à de l’esclavage. Exploitation des travailleurs dans le système capitaliste. Aujourd’hui on implore le pouvoir, les politiques, les patrons… pour qu’ils nous procurent nos chaînes. Mais, préoccupés par leurs seuls intérêts, ils n’entendent plus rien. Il ne reste plus qu’à croire au miracle.

