APPEL D’AOÛT 2017

Pour cause d’interventions à Namur et Waterloo, j’ai passé beaucoup de temps sur les rails entre samedi et aujourd’hui mardi et j’ai dû négliger du coup l’appel du mois d’août, lequel a cependant récolté jusqu’ici 1.014 € pour un objectif de 1.500 €.

Le temps n’a pas été perdu pour autant : accueils hier et avant-hier à ce point chaleureux qu’ils décontenancent. Prise de conscience citoyenne admirable même si nul n’est trop sûr de ce qu’il faudrait faire maintenant. J’espérais cela il y a dix ans, mais être aussi avancés que nous le sommes aujourd’hui – entre nous – je n’y croyais pas !

Merci pour votre soutien.

Partager