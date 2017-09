Re­tiré du pro­gramme en der­nière mi­nute…

Paul Jo­rion en est en­core tout marri. Le so­cio­logue/éco­no­miste avait ac­cepté l’in­vi­ta­tion d’être l’un des ora­teurs d’un im­por­tant col­loque sur les pen­sions les 24 et 25 oc­tobre à Bruxelles. Re­ce­vant le pro­gramme com­plet, il a eu la sur­prise de voir que son nom était fi­na­le­ment ab­sent de la liste. Fort lo­gi­que­ment, il a donc posé la ques­tion de sa­voir s’il y avait eu une quel­conque er­reur dans le chef des or­ga­ni­sa­teurs. Nul­le­ment. Le Ser­vice fé­dé­ral des pen­sions s’est dit dé­solé qu’il ait ap­pris son évic­tion de cette ma­nière. Dans l’ur­gence des chan­ge­ments, on a tout sim­ple­ment omis de le pré­ve­nir. C’est le mi­nistre Bac­que­laine (MR) qui, dit-on, a en der­nière mi­nute dé­cidé de mo­di­fier la liste des in­ter­ve­nants et les su­jets abor­dés lors de la pre­mière jour­née du col­loque pour y abor­der des thé­ma­tiques « plus per­son­nelles ». Si le 24 oc­tobre est la date choi­sie pour ce col­loque, c’est parce qu’elle coïn­cide avec la nais­sance, voici 50 ans, du ré­gime de pen­sion des sa­la­riés. Ce « Back to the fu­ture » (le nom du col­loque) se fera donc sans Paul Jo­rion. Ne ca­drait-il pas (ou plus) avec les thé­ma­tiques abor­dées ? A-t-on eu peur de ses vues orien­tées à gauche ? Il vient en­core de pu­blier un livre in­ti­tulé « Vers un nou­veau monde », dans une col­lec­tion pi­lo­tée par les Mu­tua­li­tés so­cia­listes So­li­da­ris.

C’est pour­tant le même Jo­rion qui a fait par­tie du groupe d’ex­perts dé­si­gné par le mi­nistre des Fi­nances, Johan Van Overt­veldt, pour ré­flé­chir sur l’ave­nir du sec­teur fi­nan­cier belge. Et le mi­nistre N-VA n’est pas vrai­ment ré­puté pour ses sym­pa­thies à gauche de l’échi­quier…

