Le train-train de l’indécence ordinaire, par Roberto Boulant

En ce jour de grève où des fainéants travaillant à la SNCF vont prendre en otage ceux et celles qui ne sont rien et qui hantent nos quais de gare, il est du devoir de tout citoyen d’expliquer la pensée subtile des demi-dieux qui nous gouvernent.

Vous vous demandez encore, vous qui n’avez jamais eu l’ambition de devenir milliardaire ou de posséder une Rolex, pourquoi il vous est si difficile d’obtenir une augmentation ou pourquoi votre évaluation annuelle relève de la séance d’autocritique et de l’interrogatoire de police réunis ? La réponse est pourtant évidente, c’est tout simplement parce que vous n’avez pas de TA-LENT !

Alors au lieu de foutre le bordel, prenez donc exemple sur notre ministre des Armées, Mme Florence Parly. Cette véritable socialiste, Secrétaire d’État au budget sous le gouvernement de Lionel Jospin, n’a pas hésité une seule seconde à renoncer à sa brillante reconversion à la SNCF où elle était directrice générale en charge de la branche Voyageurs, pour s’engager corps et âme au service du redressement national dans le gouvernement de M. Macron.

Car enfin, il nous faut bien réaliser le sacrifice ! Voilà une femme si brillante et qui a tellement apporté à son entreprise, que d’après ses propres déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (365.961 euros pour les huit derniers mois de l’année 2016 et 315.418 euros pour les cinq premiers mois de 2017), elle a su obtenir de son employeur une augmentation moyenne de + 17.338 euros… par mois ! Pour les gens en tee-shirt qui nous lisent, précisons qu’il s’agit là de salaires nets et que seule la décence nous empêche de mentionner les quelques dizaines de milliers d’euros supplémentaires perçus à la même époque en tant qu’administratrice du groupe Altran et de Zodiac Aerospace.

Des sommes finalement fort modestes au vu de la formidable expérience d’une personne ayant aussi siégé chez Eurostar, BPI France Participations, BPI France Investissement, Air France, Servair, VSC Groupe, Sodexo, Mexico Cargo Handling, Fram, EY ou bien encore Arep.

Non décidément, nos armées ignorent la chance qu’elles ont d’avoir une personne d’une telle qualité comme ministre. Déjà peut-on l’imaginer lors du prochain hommage dans la cour d’honneur des Invalides, debout devant les cercueils de ceux qui suivant la formule usitée auront fait le sacrifice suprême, se tenant raide comme un doigt tendu bien haut vers le ciel, symbole républicain de toutes nos valeurs partagées.

Alors bien sûr, il existera toujours des aigris pour ne pas prendre la mesure de tels talents et de l’ampleur de leur vision pour la France. Des fainéants et autres illettrés – la politesse m’empêchant d’utiliser le terme de parasites -, incapables de comprendre l’absolue nécessité qu’il y a à baisser le montant des APL ou de supprimer l’Impôt sur la Fortune.

Heureusement la Providence est bonne fille, et si l’inscription dans la loi ordinaire de l’état d’urgence ne servira pas à grand-chose dans la lutte contre le terrorisme islamiste, au moins servira-t-elle à surveiller et à punir toutes celles et tous ceux qui seraient tentés de s’opposer à la marche inexorable de notre modernité triomphante.

