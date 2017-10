CATALOGNE, LA CRISE REBONDIT, par François Leclerc

Biller invité.

Près d’un demi-million de Catalans sont descendus dans la rue pour réclamer la proclamation de l’indépendance selon la police municipale de Barcelone. Mariano Rajoy a demandé au Sénat de destituer le gouvernement catalan le 27 octobre prochain, en vue de convoquer de nouvelles élections dans six mois au plus tard. Avec pour objectif d’empêcher la sécession de la Catalogne en espérant la défaite des indépendantistes. Carles Puigdemont fera une déclaration à 21 heures, n’ayant plus d’autre choix vraisemblable que de demander au parlement catalan de proclamer l’indépendance, galvanisant ses troupes pour aller à la bataille.

La crise catalane va retentir dans toute l’Europe, ce dont les autorités européennes se seraient bien passées.

