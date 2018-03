L’année vue par les savoirs : Les révolutions de l’intelligence

Samedi 31 mars 10h > 18h au Grand amphithéâtre de la Sorbonne

Quatre tables rondes et un dialogue de clôture pour comprendre le monde d’aujourd’hui.

LES RÉVOLUTIONS DE L’INTELLIGENCE

10h – 11h / HISTOIRE L’intelligence a-t-elle une histoire ?

Table ronde animée par Emmanuel Laurentin

Avec notamment Anne Cheng, sinologue et enseignante et titulaire de la chaire intitulée Histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France.

Pierre Singaravelou, historien spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation

11h30 – 12h30 / PHILOSOPHIE La liberté de penser résistera-t-elle aux neurosciences ?

Table ronde animée Adèle Van Reeth

Avec notamment Claudine Tiercelin, philosophe et professeur au Collège de France où elle est titulaire de la chaire de Métaphysique et philosophie de la connaissance

Hervé Chneiweiss, médecin, chercheur, membre du Comité d’éthique et spécialiste du cerveau

Etienne Klein, physicien, professeur à l’Ecole centrale à Paris et directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA (Commissariat d’Energie Atomique), docteur en philosophie des sciences, spécialiste du temps et producteur de l’émission Conversation scientifique sur France Culture

14h – 15h / ÉCONOMIE L’intelligence artificielle, une révolution industrielle ?

Table ronde animée par Maylis Besserie

Paul Jorion, anthropologue, professeur associé à la chaire Ethique et transhumanisme à l’Université catholique de Lille.

Raja Chatila, directeur de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique, à l’Université Pierre et Marie Curie et au CNRS

Catherine Simon, présidente d’Innorobo

15h30 – 16h30 / SCIENCES A quand un Nobel pour une Intelligence artificielle ?

Table ronde animée par Nicolas Martin

Avec notamment Laurence Devillers, Professeure à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS. Ses recherches portent principalement sur l’interaction homme-machine, la détection des émotions, le dialogue oral et la robotique affective et interactive

Benjamin Bayart, militant pour les libertés fondamentales dans la société de l’information par la neutralité du net et le logiciel libre

17h – 18h / DIALOGUE DE CLÔTURE

Animé par Olivia Gesbert et Cédric Villani, Député de l’Essonne, mathématicien et lauréat de la Médaille Fields en 2010

Diffusion à l’antenne en journée spéciale le vendredi 6 avril et sur franceculture.fr

En coproduction avec Sorbonne Université

Avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris

