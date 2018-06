L’équipe de bénévoles à la retranscription de mes interventions orales compte six personnes, mais avec mes vidéos de commentaire de l’actualité devenues plus fréquentes que mon ancien Le temps qu’il fait hebdomadaire, et de nombreuses interventions, de nombreux passages à la radio et à la télévision, elle est maintenant insuffisante.

La tâche est ingrate (j’ai le toupet de ronchonner quand le travail est cochonné !), et les récompenses, aléatoires (un repas offert, ou un livre, quelquefois…) mais exaltante 😉 : une participation au *Seul Blog optimiste du monde occidental* !

Si un tel dévouement ne vous décourage pas, contactez-moi ici.

Merci d’avance en tout cas !