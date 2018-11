Appel du mois de novembre 2018

L’appel mensuel a déjà rapporté 188 € pour un objectif mensuel de 350 €.

Merci à vous our votre soutien constant depuis 2009 ! Mais ce n’est pas le moment de flancher : le monde est au coeur de la IIIe guerre mondiale, guerre numérique depuis plusieurs années, guerre totale classique sur le terrain dès demain, les peuples complètement déboussolés versent dans la politique du pire et élisent des dictateurs complètement barjots alors que l’espèce se dirige vers son extinction et celle de toute vie autour d’elle, distraitement mais avec détermination.

Fédérons-nous, unissons tous nos efforts, le bateau sombre (je ne ris pas) !