Demain 10 décembre de 14h-16h15

RETOUR SUR EXPÉRIENCE : « S’ÊTRE TROMPÉ » ET « AVOIR EU RAISON » EN 2008

Discutants : Éric Monnet (EHESS, Paris School of Economics) et Isabelle Strauss-Kahn (économiste, ex- Banque de France et Banque Mondiale)

Steve Keen (économiste, University College London) « Predicting the GFC: not prophecy, but removing blinkers »

Paul Jorion (anthropologue et sociologue, Université catholique de Lille) « Les 100 obstacles à sauter pour une prévision correcte »

Ann Pettifor (économiste, Political Economy Research Centre at City, university of London) « Cutting the diamond: how both ‘innocence’ and prolonged, deep and incisive analysis of a problem provides predictive power »

Marc Faber (analyste financier, éditeur de « The Gloom, Boom & Doom Report ») « The Art of Contrary Thinking »

Le programme complet, c’est ici.

Evénement en ligne, pour s’inscrire, c’est ici (tout en bas).