Si je vous ai donné envie de passer des vacances à Morro Bay…

… il ne faudrait peut-être plus trop tarder : allez-y tant que la route pour y aller n’a pas entièrement dévalé dans le Pacifique.

L’article du Washington Post : Une route sans égal, en péril comme jamais, est abondamment illustré.

Pendant les premiers vingt kilomètres la route longe l’océan. C’est très beau, à droite la mer, bleu d’émeraude, à gauche, la montagne, verte, boisée de cyprès et piquant en permanence à soixante degrés droit dans la mer. Au bout d’une demi-heure j’atteins Big Sur. Ici, c’est différent : la montagne plonge trop raide dans l’océan et la route est obligée d’escalader la montagne. On a perdu la mer de vue et on est au sein de la forêt de pins, de séquoias, les redwood, au bois rouge. (Mes vacances à Morro Bay, page 31).