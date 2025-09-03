Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Paul Jorion, psychanalyste – Mise à jour

J’ai la possibilité de prendre 1 nouvelle personne en analyse (présentiel ou distanciel).

Pour la manière dont ça se passe, le contexte, les conditions, voyez ici.

Pour me contacter, écrivez-moi ici.

30 réponses à “Paul Jorion, psychanalyste – Mise à jour

  1. Avatar de Juannessy
    Juannessy

    Une candidature .

    1. Avatar de khanard
      khanard

      ???? vous pensez ?

      1. Avatar de Hervey
        Hervey

        Une urgence.

  2. Avatar de Hervey
    Hervey

    Encore une urgence.

  3. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    Vous avez bien raison :

    MODÉRATION SUR LES SITES INTERNET = GOULAG !

    1. Avatar de Pierre Delamare
      Pierre Delamare

      Le fait que ma réponse, pourtant mesurée, ait été refusée à 2 reprises tend à confirmer ce que je disais. Néanmoins, je vais insister une 3ème fois:
      Donc, selon vous, Charlie Hebdo devrait se modérer, s’autocensurer ou passer par l’accord d’une autorité de contrôle. Je crains que le jour où il n’y aura plus aucun excès, il n’y aura plus de liberté non plus. La Russie et la Chine seraient-elles des modèles à suivre ?

      1. Avatar de Paul Jorion
        Paul Jorion

        J’ai le sentiment qu’il y a des blogs ou des forums réservés aux trolls où on débat essentiellement de ce genre de questions. Si j’étais vous, j’irais voir de ce côté-là, à mon avis ils pourront vous aider.

        1. Avatar de Pierre Delamare
          Pierre Delamare

          Peut-être qu’il existe des blogs réservés à ce genre de questions mais je n’en ai pas connaissance. Toujours est-il que votre réponse n’en est pas une puisqu’elle esquive ma demande. Mais je m’aperçois que votre post date du 1er avril. Vous avez un sens de l’humour que j’ignorais et que j’apprécie beaucoup.

  4. Avatar de arkao
    arkao

    Au rythme où ça va on risque de vous surnommer le Lucky-Luke de l’analyse, celui qui guérit plus vite que son ombre 🙂
    https://actualitte.com/uploads/images/capture-d-ecran-2022-01-13-a-10-16-13-61dfee34dba8e021462209.jpg

    1. Avatar de juannessy
      juannessy

      Guéri , guéri , c’est vite dit .

      Peut être qu’ils ont fui de terreur et courent encore .

      1. Avatar de Robin Denis
        Robin Denis

        Oui Juannessy et en même temps ( ouf ! Cela me rappelle quelqu’un) l’éloge de la fuite, vous connaissez !
        Voilà un bon comportement qui permet la guérison.
        Amitiés à vous et belle journée.

      2. Avatar de Paul Jorion
        Paul Jorion

        Allez, vous me connaissez assez : juste à l’intuition, est-ce que je fais un excellent psychanalyste ou un mauvais ?

        Vous connaissez la réponse.

        1. Avatar de Robin Denis
          Robin Denis

          Si des personnes viennent vers vous pour vous demander et s’embarquer dans un analyse avec vous c’est qu’elles ont confiance.
          Donc à priori c’est positif et vous êtes un «  bon analyste »

      3. Avatar de Khanard
        Khanard

        ah tiens il y avait longtemps que des rumeurs de « complotisme » n’avaient pas été proférées !

        Vous voulez un écho de patients ? et bien je vous en donne un . Chez moi ça a très bien marché . Vous voulez en savoir plus ?

        he he he …..

        1. Avatar de Thomas Jeanson
          Thomas Jeanson

          Ah ben bravo Khanard, on vient de passer de :

          « Les patients de PJ n’existent pas  »

          À

           » Un blog sous hypnose  »

          🙄

          1. Avatar de Paul Jorion
            Paul Jorion

            « Tout est faux, rien n’est vrai ! » 😀

          2. Avatar de Khanard
            Khanard

            La guérison peut provenir de plusieurs sources, thérapie, hypnose et…..

      4. Avatar de Manuel
        Manuel

        Vous êtes mal renseigné 😉

  5. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    L’intuition ne peut être une bonne conseillère

    Je ne suis pas d’accord avec vous : « l’intuition » est le nom que nous donnons aux productions de l’inconscient quand elles parviennent à la conscience. En charge de notre protection, elle est en général excellente et, de toute manière, la seule conseillère dont nous disposons en interne.

    Sur l’importante question que vous posez, des préférences musicales, cinématographiques, littéraires ou autres, j’ai précisément eu l’occasion de consulter un psychanalyste de renommée internationale (France, Belgique et peut-être Luxembourg), qui m’a dit la chose suivante :

    « Quant aux préférences, musicales, cinématographiques, littéraires ou autres de chacun, on peut affirmer avec un certain degré de confiance que la personne elle-même est de manière générale le meilleur juge ».

    J’ai pu vérifier personnellement que cette autorité de renommée internationale est effectivement connue même au Luxembourg.

    1. Avatar de Defrance Pierre
      Defrance Pierre

      Simple question: si “l’intuition est en général excellente…” et que « la personne est de manière générale le meilleur juge”, pourquoi consulter un psychanalyste ?

      1. Avatar de Paul Jorion
        Paul Jorion

        Parce qu’il y a une souffrance, et que cette souffrance peut disparaître.

        Il y a 45 minutes :

        Moi : Vous avez ressenti cela (vendredi dernier) comme une libération ?
        L’analysant : Je suis re-né !

        1. Avatar de juannessy
          juannessy

          J’aime bien René .

          Ma mère , qui m’a donné ce prénom qui était aussi celui de son plus jeune frère, m’ a en quelque sorte vacciné .

          Mais j’ai eu des rappels ensuite .

  6. Avatar de 2Casa
    2Casa

    Et aux autres celui de venir les lire…

    (Scopie et reconnaissance)

    1. Avatar de 2Casa
      2Casa

      https://www.pauljorion.com/blog/2016/02/09/lhomme-un-animal-scopique-au-risque-de-sa-vie/

      https://www.pauljorion.com/blog/2022/01/08/nous-sommes-tous-pareils/

      1. Avatar de 2Casa
        2Casa

        Question subsidiaire pour Juan :

        Le périscope permet-il la reconnaissance réciproque ?

        https://youtu.be/aBJLkt5seJk

        1. Avatar de juannessy
          juannessy

          Selon le principe du retour inverse de la lumière , oui .

          Mais uniquement pour celles et ceux qui ont une bonne vue et un cerveau enclin à la réciprocité .

          https://www.youtube.com/watch?v=bqFmasfSoxk

  7. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    Vos interventions ici auront malheureusement découragé de vous consulter sur quelque sujet que ce soit.

  8. Avatar de Karluss
    Karluss

    faut-il prendre le risque de se faire rejeter ?
    est-ce de la résistance … ?
    🙂

  9. Avatar de Defrance Pierre
    Defrance Pierre

    @PJ
    Je remarque seulement que vous tenez un cigare à la main sur la photo de votre offre de services. Attention à ne pas inciter des lecteurs au tabagisme. On sait que lorsque une célébrité médiatique fait quelque chose, il se trouve souvent des fans enclins à l’imiter.

    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      En fait, non, ce n’est pas un cigare que je tiens, c’est un surmoitomètre qui permet de mesurer la potentialité tyrannique du surmoi.

