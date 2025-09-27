J’ai actuellement la possibilité d’accueillir une nouvelle personne en analyse, soit en présentiel, soit à distance.

Depuis plusieurs années, j’ai pu vérifier que la psychanalyse en distanciel se déploie sans inconvénient : elle permet aussi d’instaurer ce « hors champ visuel » qui, depuis Freud, favorise la parole libre.

Pour comprendre plus en détail le cadre, l’esprit et les conditions de ma pratique, vous pouvez lire ce billet de présentation.

👉 Si vous souhaitez entrer en analyse avec moi, il vous suffit de me contacter par mail.