« Cryptomonnaies », les derniers jours d’une arnaque à grande échelle ?

Vous connaissez mon opinion que le sort des « cryptos » (jetons commercialisables) et de Trump sont à ce point liés que chacun joue le rôle de baromètre pour l’autre.

P.S. Très logiquement – vu le potentiel à l’escroquerie de la chose – les Vénézuéliens avaient même pu utiliser les cryptos pour berner Trump 😀 !

One response to “« Cryptomonnaies », les derniers jours d’une arnaque à grande échelle ?

  1. Avatar de Ortrop
    Ortrop

    Bien vu! Les dossiers Epstein montrent que le Bitcoin est une affaire Cia/Mossad,
    zéro secure,100% manip.

    => tout le monde se barre
    => il y a juste de l’inertie au départ.

    Répondre

