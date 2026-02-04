J’ai actuellement la possibilité d’accueillir une nouvelle personne en analyse, soit en présentiel, soit à distance.
Depuis plusieurs années, j’ai pu vérifier que la psychanalyse en distanciel se déploie sans inconvénient : elle permet aussi d’instaurer ce « hors champ visuel » qui, depuis Freud, favorise la parole libre.
Pour comprendre plus en détail le cadre, l’esprit et les conditions de ma pratique, vous pouvez lire ce billet de présentation.
👉 Si vous souhaitez entrer en analyse avec moi, il vous suffit de me contacter par mail.
30 responses to “Paul Jorion, psychanalyste – Annonce”
Une candidature .
???? vous pensez ?
Une urgence.
Encore une urgence.
Vous avez bien raison :
MODÉRATION SUR LES SITES INTERNET = GOULAG !
Le fait que ma réponse, pourtant mesurée, ait été refusée à 2 reprises tend à confirmer ce que je disais. Néanmoins, je vais insister une 3ème fois:
Donc, selon vous, Charlie Hebdo devrait se modérer, s’autocensurer ou passer par l’accord d’une autorité de contrôle. Je crains que le jour où il n’y aura plus aucun excès, il n’y aura plus de liberté non plus. La Russie et la Chine seraient-elles des modèles à suivre ?
J’ai le sentiment qu’il y a des blogs ou des forums réservés aux trolls où on débat essentiellement de ce genre de questions. Si j’étais vous, j’irais voir de ce côté-là, à mon avis ils pourront vous aider.
Peut-être qu’il existe des blogs réservés à ce genre de questions mais je n’en ai pas connaissance. Toujours est-il que votre réponse n’en est pas une puisqu’elle esquive ma demande. Mais je m’aperçois que votre post date du 1er avril. Vous avez un sens de l’humour que j’ignorais et que j’apprécie beaucoup.
Au rythme où ça va on risque de vous surnommer le Lucky-Luke de l’analyse, celui qui guérit plus vite que son ombre 🙂
https://actualitte.com/uploads/images/capture-d-ecran-2022-01-13-a-10-16-13-61dfee34dba8e021462209.jpg
Guéri , guéri , c’est vite dit .
Peut être qu’ils ont fui de terreur et courent encore .
Oui Juannessy et en même temps ( ouf ! Cela me rappelle quelqu’un) l’éloge de la fuite, vous connaissez !
Voilà un bon comportement qui permet la guérison.
Amitiés à vous et belle journée.
Allez, vous me connaissez assez : juste à l’intuition, est-ce que je fais un excellent psychanalyste ou un mauvais ?
Vous connaissez la réponse.
Si des personnes viennent vers vous pour vous demander et s’embarquer dans un analyse avec vous c’est qu’elles ont confiance.
Donc à priori c’est positif et vous êtes un « bon analyste »
ah tiens il y avait longtemps que des rumeurs de « complotisme » n’avaient pas été proférées !
Vous voulez un écho de patients ? et bien je vous en donne un . Chez moi ça a très bien marché . Vous voulez en savoir plus ?
he he he …..
Ah ben bravo Khanard, on vient de passer de :
« Les patients de PJ n’existent pas »
À
» Un blog sous hypnose »
🙄
« Tout est faux, rien n’est vrai ! » 😀
La guérison peut provenir de plusieurs sources, thérapie, hypnose et…..
Vous êtes mal renseigné 😉
Je ne suis pas d’accord avec vous : « l’intuition » est le nom que nous donnons aux productions de l’inconscient quand elles parviennent à la conscience. En charge de notre protection, elle est en général excellente et, de toute manière, la seule conseillère dont nous disposons en interne.
Sur l’importante question que vous posez, des préférences musicales, cinématographiques, littéraires ou autres, j’ai précisément eu l’occasion de consulter un psychanalyste de renommée internationale (France, Belgique et peut-être Luxembourg), qui m’a dit la chose suivante :
« Quant aux préférences, musicales, cinématographiques, littéraires ou autres de chacun, on peut affirmer avec un certain degré de confiance que la personne elle-même est de manière générale le meilleur juge ».
J’ai pu vérifier personnellement que cette autorité de renommée internationale est effectivement connue même au Luxembourg.
Simple question: si “l’intuition est en général excellente…” et que « la personne est de manière générale le meilleur juge”, pourquoi consulter un psychanalyste ?
Parce qu’il y a une souffrance, et que cette souffrance peut disparaître.
Il y a 45 minutes :
Moi : Vous avez ressenti cela (vendredi dernier) comme une libération ?
L’analysant : Je suis re-né !
J’aime bien René .
Ma mère , qui m’a donné ce prénom qui était aussi celui de son plus jeune frère, m’ a en quelque sorte vacciné .
Mais j’ai eu des rappels ensuite .
Et aux autres celui de venir les lire…
(Scopie et reconnaissance)
https://www.pauljorion.com/blog/2016/02/09/lhomme-un-animal-scopique-au-risque-de-sa-vie/
https://www.pauljorion.com/blog/2022/01/08/nous-sommes-tous-pareils/
Question subsidiaire pour Juan :
Le périscope permet-il la reconnaissance réciproque ?
https://youtu.be/aBJLkt5seJk
Selon le principe du retour inverse de la lumière , oui .
Mais uniquement pour celles et ceux qui ont une bonne vue et un cerveau enclin à la réciprocité .
https://www.youtube.com/watch?v=bqFmasfSoxk
Vos interventions ici auront malheureusement découragé de vous consulter sur quelque sujet que ce soit.
faut-il prendre le risque de se faire rejeter ?
est-ce de la résistance … ?
🙂
@PJ
Je remarque seulement que vous tenez un cigare à la main sur la photo de votre offre de services. Attention à ne pas inciter des lecteurs au tabagisme. On sait que lorsque une célébrité médiatique fait quelque chose, il se trouve souvent des fans enclins à l’imiter.
En fait, non, ce n’est pas un cigare que je tiens, c’est un surmoitomètre qui permet de mesurer la potentialité tyrannique du surmoi.