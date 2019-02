Appel de février – changement de régime ;-)

Depuis mars de l’année dernière, l’objectif mensuel de l’appel a été fixé à 350 €, ce qui me permet de rémunérer le webmaster pour la maintenance du site et de régler la location des serveurs, laquelle n’est pas négligeable vu la taille des archives : 13.000 articles, 424.000 commentaires. L’excès d’un mois par rapport à l’objectif étant reporté au mois suivant.

Il y a 5 ans, dans un très aimable mail, Olivier Brouwer m’avait déclaré qu’il était important que mes vidéos bénéficient d’une retranscription et qu’il se portait volontaire à les rédiger. Ce qu’il entreprit de faire. J’aimerais mentionner la liste complète des volontaires qui l’ont ensuite rejoint. Si je ne l’établis pas, c’est que j’ai peur d’oublier des noms. Quoi qu’il en soit, je remercie chaleureusement chacun.e des participant.e.s au fil des 5 dernières années : la retranscription est un sacerdoce, fastidieuse et exigeante (imparfaite, elle ne sert à rien et m’oblige à refaire tout le travail).

La bonne volonté des bénévoles a cependant ses limites et une professionnelle – constatant le caractère erratique des retranscriptions récemment – m’a proposé le mois dernier de les faire en échange d’une somme modique (1,65€ par minute) mais de manière fiable. J’ai accepté son offre.

Je constate cependant un mois plus tard que … je parle beaucoup et … plus ou moins selon les époques 😉 . Pour tenter de gérer le surcoût, je me propose en conséquence de déplafonner les dons, en espérant que je bénéficierai grâce à vous d’une contribution me permettant d’éponger une partie des frais de retranscription.

Je vous signalerai bien entendu – comme c’était le cas autrefois – le premier du mois suivant, le montant exact des dons du mois écoulé. Je vous en remercie d’avance !