Vie quotidienne – Météo France : allo ?

Depuis hier à la même heure je suis supposé me noyer sous des trombes d’eau, or pas une goutte ! Ma journée d’aujourd’hui – passée de ce matin à maintenant au soleil au jardin – était censée être un enfer d’orages et d’averses de grêle.

Que se passe-t-il ? Je sais, la météorologie n’est pas une science exacte, mais pourquoi pas même une rectification en cours de route de la part de Météo France depuis hier soir ?