Veille effondrement #32 – Tu ne marcheras jamais seul

Tiens, une piqûre de rappel pour se donner un peu de courage (on va en avoir besoin). Vous savez que je suis absolument incollable en matière de questions sans réelle importance. Je vous avais concocté ça le 30 juillet de l’année dernière.

Un article du journal Le Monde, ce soir, à propos d’un relais routier :

La nuit est déjà bien avancée, les rideaux sont tirés devant les pare-brise, quand ce chauffeur au mollet droit tatoué d’un « You Will Never Walk Alone » (Tu ne marcheras jamais seul), la devise des Reds de Liverpool, quitte son Volvo rouge sang pour se diriger vers le Lavomatic du parking.

C’est en effet une chanson que les gens autour de moi connaissent, en l’associant au football.

Pour ceux qui ignorent d’où ça vient, You’ll Never Walk Alone, “Tu ne marcheras jamais seul” ou “Tu ne seras jamais seul”, est l’une des chansons de la comédie musicale Carousel de (Richard) Rodgers et (Oscar) Hammerstein. L’opérette est de 1945, le film est lui de 1956.

Si vous êtes pressé, allez à 3m35s, mais ne le ratez pas : c’est quand même de la très belle ouvrage.

Ne vous apitoyez pas trop sur le mourant : c’est un bandit et un voyou qui la bat. On n’était apparemment pas trop choqué par ça en 1945 (moi je l’ai été en revoyant le film récemment).

Les fans de Liverpool se sont probablement inspirés plutôt de la version de Gerry and the Pacemakers de 1965, un groupe local, plutôt que de l’original de 1945.