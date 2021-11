Veille effondrement #109 – Le combat pour la survie de l’espèce est un échec sans nom… Voici venu le temps des livres permettant d’explorer l’abîme !, par Philippe Soubeyrand

Bonjour,

Je me suis très souvent demandé si tout ce que nous faisions était réellement utile ou non… En réalité, je ne me posais pas vraiment la bonne question… La bonne question aurait plutôt consisté à me demander ce que nous allions bien pouvoir faire à partir de maintenant…

Paul Jorion a longuement évoqué sur son Blog l’échec des plans A (la survie de l’espèce) et B (la conquête d’exoplanètes), insistant fortement sur l’évidence d’un plan C (la naissance de l’IA) !

Je partage en partie seulement cette position, car selon moi, même l’IA ne s’en sortira pas à moyen-long terme… Le plan C est également voué à l’échec !

Au printemps dernier, j’ai donc pris une importante décision : j’ai décidé de faire fi ! des processus de soumission des manuscrits qui nous sont imposés par des maisons d’édition traditionnelle d’un autre âge, tant ils se révèlent extrêmement chronophages et surtout censeurs du fait des milliers de manuscrits qu’ils écartent ainsi chaque année, le plus souvent à tort ; personnellement, toutes ces maisons dont je vais taire les noms, m’ont fait perdre trois ans, alors que dans le même temps, l’Humanité n’a plus du tout trois ans à perdre !

Je me suis alors lancé dans ce que l’on pourra probablement appelé un jour : son plan D…

Du coup, deux de mes livres sont d’ores et déjà à la disposition du public dès novembre 2021 :

Ce LIVRE I intitulé, Ô ! REQUIEM : Le temps alloué était dépassé, en noir et blanc 98 pages.

Ce livre est avant tout destiné à toutes celles et ceux qui veulent savoir ce qu’il se passe concrètement ensuite !

Amazon.fr – Ô ! REQUIEM: Le temps alloué était dépassé – Soubeyrand, Philippe – Livres

Ce LIVRE II intitulé, L’éloge des lies ?, en couleur 104 pages.

Ce livre est destiné à toutes celles et ceux qui veulent ressentir l’abîme autrement…

Amazon.fr – L’Éloge des lies ? – Soubeyrand, Philippe – Livres

Mais ce n’est pas tout, ce n’est là qu’un début, car deux autres livres sont d’ores et déjà en préparation :

Un LIVRE III sortira en janvier 2022 et sera entièrement consacré à l’analyse sans langue de bois de la crise systémique globale en cours. Alors je sais très bien que certain(e)s parmi vous attendent ce livre avec impatience. Seulement voilà, tout cela me prend énormément de temps, et si les maisons d’édition traditionnelle avaient fait correctement leur travail, eh ! bien vous ne seriez pas contraints de devoir patienter deux ou trois mois supplémentaires…

Enfin, un LIVRE IV sortira plutôt en fin d’année 2022 et sera entièrement consacré à l’énergie. Alors vous allez me dire : encore un livre sur l’énergie ?! Seulement voilà, si le bon livre était réellement paru jusqu’ici, alors l’Humanité n’en serait probablement pas là où elle en est aujourd’hui…

Voilà. à méditer…

Je remercie Paul de m’avoir invité à vous annoncer tout cela depuis son Blog. Paul fait depuis février 2008 un travail d’information, de sensibilisation et d’alerte tout bonnement remarquable. Et tout cela forcément, fait éclore des vocations ; son Blog en est le témoignage.

En tout cas, pour ma part, je ne serai jamais ce dernier qui éteindra la Lumière !

Autant laisser cela à d’autres !

Bonne lecture.

Philippe