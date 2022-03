Solidarité avec le personnel de l’hôpital public (même les monstres !)

Je m’honore de l’amitié du chef du CPAM de mon département. Comme il s’enquérait de ma santé aujourd’hui, je lui ai répondu la chose suivante :

Cher M…

Je suis rentré chez moi avec la jambe dans une attelle pour 10 jours. Avec la moitié du personnel amène et avenant et l’autre s’affichant « en grève » et créant un enfer pour leurs patients et … leurs collègues, l’hôpital est devenu un véritable calvaire. J’imagine que c’est le message que le personnel en grève souhaite faire passer, aussi je le fais passer, sinon par amitié (grrr…) en tout cas par solidarité avec la cause d’un hôpital public à nouveau en bonne … santé !