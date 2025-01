DALL·E : « Ce champ n’est pas éternel. Si vous ne plantez pas ensemble, il ne restera qu’une plaine aride, où plus rien ne poussera, et vos querelles n’auront plus de sens. »

La newsletter complète sera communiquée demain à celles et ceux d’entre vous ayant manifesté leur intérêt pour notre veille hebdomadaire sur l’actualité de l’IA. Il n’est pas trop tard bien entendu pour vous manifester en m’écrivant ici.

Intelligence & Société

Semaine du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Paul Jorion & Jueun Ahn

SYNTHÈSE

L’IA : un champ de bataille technologique et idéologique entre les États-Unis et la Chine

Cette semaine a été marquée par des avancées spectaculaires en intelligence artificielle (IA), des succès techniques impressionnants, mais aussi par l’intensification de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine. Ces évolutions posent des questions cruciales sur les implications sociétales, philosophiques, et géopolitiques d’une technologie qui redéfinit les dynamiques globales de pouvoir. L’actualité nous rappelle que l’intelligence artificielle, loin d’être un simple outil technologique, est un véritable reflet de nos ambitions, de nos dérives, et de nos dilemmes. L’IA n’a pas encore décollé de son statut de promesse tant les questions politiques, sociétales et philosophiques semblent reléguées à un rang subalterne par la course effrénée à l’innovation.

Progrès techniques : l’exemple d’OpenAI o3 et DeepSeek-V3

OpenAI a lancé le modèle o3 de son produit phare : ChatGPT. Une prouesse technologique marquée par des capacités avancées telles que la synthèse de programmes et le raisonnement complexe étape par étape (Chains of Thought). Cette avancée n’est cependant pas sans coût : la puissance de calcul nécessaire reste prohibitive, réservant ces innovations à une élite technologique et financière.

En parallèle, la Chine a dévoilé DeepSeek-V3, un modèle IA optimisé pour un coût moindre grâce à une architecture innovante. Avec des performances quasi identiques à celles des leaders occidentaux, DeepSeek-V3 est un message clair : la Chine n’a pas seulement rattrapé son retard, elle redéfinit les règles du jeu avec des modèles open-source qui démocratisent l’accès à l’IA.

Un document récent, fruit des recherches à l’Université de Fudan et du Shanghai AI Laboratory, nous révèle comment une dissection minutieuse du modèle o1 de ChatGPT a permis aux Chinois non seulement d’égaler mais également de surpasser sur certains axes l’IA ayant servi de modèle à DeepSeek-V3, une démarche qui rappelle celle des nations extrêmes-orientales à l’égard de produits technologiques occidentaux à différentes époques.

Rivalité États-Unis/Chine : une lutte pour la domination technologique

La compétition entre les deux superpuissances s’intensifie. Alors que les États-Unis investissent dans des technologies de pointe et dominent grâce à des géants comme OpenAI, la Chine consolide son leadership en déposant un nombre record de brevets en IA générative et en développant des infrastructures autonomes pour s’affranchir des dépendances occidentales.

La stratégie chinoise repose sur trois piliers :

Indépendance technologique : En réponse aux sanctions occidentales, Pékin investit massivement dans la production locale de semi-conducteurs et l’optimisation de ses modèles IA. Réseau global : Par des partenariats avec des pays émergents, dont la Russie (BRICS), la Chine étend son influence, utilisant l’IA comme levier économique et politique. Appropriation des normes : À travers ses brevets et son leadership dans les standards IA, elle façonne un cadre global qui reflète ses intérêts.

Impacts sociétaux et philosophiques : la société face à l’automatisation

Le développement de ces modèles pose des questions existentielles. Aux États-Unis, des outils comme o3 promettent des avancées médicales ou éducatives, mais à quel prix ? La fracture numérique et l’impact écologique de ces technologies demeurent des préoccupations majeures. En Chine, des initiatives comme DeepSeek amplifient la surveillance étatique, soulevant des préoccupations éthiques sur la vie privée et la liberté individuelle.

L’IA devient un miroir des valeurs sociétales :

Occident : L’accent est mis sur la règlementation et la transparence pour limiter les abus.

: L’accent est mis sur la règlementation et la transparence pour limiter les abus. Chine : L’IA est instrumentalisée pour renforcer le contrôle social et la compétitivité économique.

Un avertissement pour l’avenir

Ces développements ne doivent pas être interprétés comme de simples jalons technologiques, mais comme des signaux d’une reconfiguration profonde de l’ordre mondial. Si la course à l’IA continue sans garde-fous, le risque est grand de voir émerger un monde polarisé où la technologie accentue les inégalités et compromet les libertés fondamentales.

La communauté internationale doit agir rapidement pour établir des normes éthiques globales, promouvoir une coopération scientifique ouverte et garantir que les fruits de l’IA profitent à l’humanité entière, et non à quelques-uns. Car si l’IA est un outil, son utilisation reflète nos choix en tant que société. Aujourd’hui, nous faisons face à un moment décisif où chaque progrès technique porte en lui une responsabilité politique et morale.

Sommaire

RETOMBÉES SOCIÉTALES

L’IA dans l’édition : Une révolution ou une menace pour les droits d’auteur ? Les chatbots IA et le biais racial dans le soutien en santé mentale L’IA au service de l’éducation : Vers une personnalisation des cours Santé et diagnostics prédictifs : Une IA au secours des maladies cardiaques

GÉOPOLITIQUE

Russie et Chine : Une alliance stratégique en intelligence artificielle Le leadership de la Chine dans les brevets en IA Générative L’IA Militaire Chinoise : Progrès et limites

APPLICATIONS MILITAIRES ET SÉCURITÉ

L’IA dans les conflits armés : Une technologie sous haute tension Réseaux électriques et centres de données d’IA : Une surcharge imprévue Manipulation des décisions en ligne : Une économie des intentions naissante

AVANCÉES TECHNOLOGIQUES

OpenAI o3 : Une percée majeure en IA La superintelligence est-elle proche ? Sam Altman sur l’avenir de l’IA Une feuille de route pour reproduire OpenAI o1 via l’apprentissage par renforcement DeepSeek-V3 : La réponse chinoise aux géants occidentaux de l’IA La Chine et les lois d’échelle en IA : Un débat réactivé