Wi-Fi : Qu’est-ce qu’il faut faire ?

Quand il m’arrive de prendre le taxi, j’entends des émissions de radio où on discute à l’infini de ce genre de choses mais là je vais profiter du fait que vous êtes nombreux pour vous demander un tuyau.

Je vais vite : déménagement, changement de compagnie pour la box parce que X n’a pas fibre optique dans le nouveau quartier. Résiliation contrat X en novembre 16. Constat par moi en août 17 que X continue à me pomper le prix du service. Coup de fil. Plates excuses : « On rectifie ! On vous rembourse ! » Constat par moi il y a quelques jours que X continue à me pomper le prix du service. Coup de fil. « Vous voulez résilier ? » Moi : « Non, déjà fait deux fois. Veux vous cesser de pomper et rembourser. » Eux : raccrochent. Je rappelle deux fois, répète : « Veux vous cesser de pomper et rembourser. » Eux, raccrochent deux fois. Que faire ?

